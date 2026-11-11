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Último día del papa León XIV en Argentina: la visita a la cárcel de Devoto, la masiva misa en la Basílica de Luján y la despedida del país, minuto a minuto
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Las12
La Fiscalía Regional de Rosario confirmó la desestimación de una denuncia contra tres psicólogas
Mucho ruido y pocas nueces en las acusaciones contra psicólogas que atienden a víctimas de abuso sexual
El Fiscal Matías Merlo consideró también que no existen elementos para sostener una persecución penal por falso testimonio agravado, asociación ilícita y corrupción de menores.
Las denuncias de abusos sexuales contra las infancias requieren una escucha atenta.
JoseNico
Temas en esta nota:
Abuso sexual en la infancia
feminismos
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