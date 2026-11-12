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Rosario|12

Nueva reunión conjunta de comisiones

El Concejo se encamina a prohibir los cuidacoches en Rosario

El oficialismo deja de lado el régimen de excepciones, que reclamaba La Libertad Avanza y el socialista Federico Lifschitz para acompañar. Desde Unidos salieron a cruzar a Aleart.

Reunión conjunta de comisiones para debatir la prohibición de cuidacoches. Concejo Rosario

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