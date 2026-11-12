Suba de precios, sanciones y la estrategia para sortear el bloqueo
“Es algo muy triste para nosotros”: ¿cómo viven y sufren los rusos la guerra contra Ucrania?
Página|12 recorre Rusia a casi cinco años del inicio de la guerra con Ucrania, cuyo fin no se vislumbra en el corto plazo, mientras se intensifican las negociaciones con intermediación de Estados Unidos. Trabajadores, estudiantes, jubilados y militares relatan sus vivencias, entre la angustia, el fervor y el desconsuelo ante un conflicto bélico que en el último tiempo ha comenzado a afectar a la economía.