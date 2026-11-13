Omitir para ir al contenido principal
Portada
Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de noviembre

En las efemérides del 13 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo.

ARCHIVO Leónidas Lamborghini
Leónidas Lamborghini murió el 13 de noviembre de 2009. ARCHIVO

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de noviembre

Crece el reclamo de libertad

La historia de violencia y maltrato de Romina Balverdi, la mujer que mató a su agresor

Por Elena Corvalan
El Senado le dio media sanción al proyecto para entregar títulos en 17 puestos

Comienza la reparación a puesteros de Salta Forestal

Por Elena Corvalan
Reclaman por docentes que se ausentan y toman reiteradas licencias

Piden el cambio de director en una escuela wichí

Exclusivo para

Presupuesto, Soberanía y Banco Central

Los libertarios negocian, pero demoran en ceder a las exigencias

Por Eva Moreira
El consumo masivo se desplomó casi 7 por ciento en octubre

Ya ni el desodorante y la lavandina se venden

Por Leandro Renou
Las acciones de la compañía siguen en picada

Renunció el CEO de Nvidia tras el escándalo por su romance con una supuesta espía china

El dólar CCL, utilizado para giros al exterior, el más demandado. Cerca de $1680

El riesgo país baja, pero supera los 800 puntos

El País

El paro de la Conadu Histórica y AGD-UBA

“Generar ruido en defensa de nuestra universidad”

La interpretación amañada los discursos del Papa

La Casa Rosada hace oídos sordos a los mensajes de León XIV

Por Melisa Molina
Presupuesto, Soberanía y Banco Central

Los libertarios negocian, pero demoran en ceder a las exigencias

Por Eva Moreira
La reforma política se discutirá el próximo martes en comisión

Terminó la tregua papal: el Gobierno apura las PASO y crece la presión sobre Bullrich

Por Paula Marussich

Economía

El consumo masivo se desplomó casi 7 por ciento en octubre

Ya ni el desodorante y la lavandina se venden

Por Leandro Renou
En octubre, el dato más alto desde marzo de este año

Las canastas cada vez más pesadas

Un golpe mayor para los hogares de menores ingresos

Los alimentos, por las nubes

El dólar CCL, utilizado para giros al exterior, el más demandado. Cerca de $1680

El riesgo país baja, pero supera los 800 puntos

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 13 de noviembre

Trasladaron a los últimos presos

Cárcel de Devoto: de la visita del Papa al cierre en solo un día

Por Santiago Brunetto
Atacar, filmar y celebrar

La violencia transodiante y la complicidad grupal, bajo la lupa

Por
Soledad Ferrari
Recorrida en Mar del Plata

Fernando Espinoza: “El turismo se desploma y las vacaciones se vuelven un privilegio”

Deportes

Lo confirmó el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem

Argentina volverá a tener una prueba del Rally Mundial

“¿Cuándo se va este muchacho?"

Por José Luis Lanao
Se sortearon las zonas del Masters de Turín, que tendrá al doblista argentino Horacio Zeballos

ATP Finals: Carlos Alcaraz, el gran favorito tras evitar el “grupo de la muerte”

Por Pablo Amalfitano
El encuentro se juega desde las 20 en La Bombonera

Argentina y Uruguay: un amistoso con pasado y presente en el comienzo real de la era post Messi