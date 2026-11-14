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La mesa de negociación del Presupuesto apoyaría el recorte del 89% en políticas de género
14 de noviembre de 2026 - 17:30
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En lo que va de 2026 hubo 242 víctimas fatales de violencia de género
Gala Abramovich
Temas en esta nota:
violencia de género
Presupuesto 2027
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