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De haberlo sabido

"Hay una responsabilidad compartida"

Reclaman que el Estado nacional y Metrogas respondan por la tragedia de Remedios de Escalada

En diálogo con Radio 750, el presidente de DEUCO, Pedro Bussetti, denunció incumplimiento de protocolos de seguridad y cuestionó el silencio de la empresa y la Secretaria de Energía.

Explotó una fiambrería en Remedios de Escalada por un pinchazo en un caño de gas durante trabajos.. Capturas de Video

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