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El Septeto Matamoros se presenta este domingo en Salta
A 95 años del legendario bolero de autoría de su abuelo, Miguel Matamoros, la canción aún gira por el mundo y es apropiada en distintos estilos.
19 de noviembre de 2026 - 04:44
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El Septeto Matamoros en El Teatrino.
Las entradas están a 25 mil pesos en Norte Ticket.
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