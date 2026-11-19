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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de noviembre de 2026
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Tras la contundente victoria demócrata
Elon Musk dijo sentirse “un tonto” por haber aportado 445 millones de dólares al Partido Republicano para las elecciones
El hombre más rico del mundo, fundador de Space X y Tesla, reconoció que si pudiera retroceder en el tiempo “habría gastado menos dinero”.
19 de noviembre de 2026 - 15:46
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President Donald Trump delivers remarks at the US-Saudi Investment Forum
Elon Musk looks on as US President Donald Trump speaks at the US-Saudi Investment Forum at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, DC on November 19, 2025. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
BRENDAN SMIALOWSKI. AFP
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