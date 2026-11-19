Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
MIRÁ
Opens in new window
Portada
El Mundo
Terminó la histórica reunión entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia
En la reunión trilateral con Trump y Putin, Xi Jinping pidió eliminar las armas nucleares
Además, pidió redoblar los esfuerzos para promover la paz en los conflictos armados. Reclamó por la no injerencia en los asuntos internos de los países.
Histórica reunión trilateral en China
Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin encabezaron una histórica reunión trilateral en China
AFP -. AFP
Últimas Noticias
Terminó la histórica reunión entre los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia
En la reunión trilateral con Trump y Putin, Xi Jinping pidió eliminar las armas nucleares
Por
Celeste del Bianco
Tarde calurosa
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de noviembre
Teatro
Archivos del Instituto Di Tella a escena
Por
Alejandra Varela
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de noviembre
Exclusivo para
Trabajadores y usuarios advierten sobre un relajamiento de los controles
Escalada: el gobierno investiga “de oficio” con un organismo de control en virtual parálisis
Por
Santiago Brunetto
Fueron rescatados entre los escombros
Tragedia en Flores: una mujer murió tras la caída de un alero y su esposo está grave
Fernando de Andreis anunció que quiere ser candidato a jefe de Gobierno
La sombra de Mauricio en la interna porteña
Por
Werner Pertot
"La espera", una mirada distinta sobre la adopción
Vuelve Cine por la identidad
El País
La presidenta de México reiteró su apoyo a CFK
Sheinbaum: “Siempre apoyamos a Cristina”
Por
Celeste del Bianco
Fernando de Andreis anunció que quiere ser candidato a jefe de Gobierno
La sombra de Mauricio en la interna porteña
Por
Werner Pertot
La trastienda de la cumbre en San Fernando
Detrás de la foto: la jugada de Sergio Massa, el aval de Cristina Kirchner y un desafío para Axel Kicillof
Por
Sebastián Cazón
"La espera", una mirada distinta sobre la adopción
Vuelve Cine por la identidad
Economía
El Gobierno porteño quiere seguir con la dinámica de aumentos
El boleto seguiría subiendo fuerte
Crece la presión cambiaria y Caputo se aferra al riesgo kuka
Hay saudade de compra campeón
El programa financiero de Caputo, bajo tensión
Advierten por el agujero de dólares para 2027
Convocatoria de acreedores para Agro de Souza
Hay problemas hasta en los sectores ganadores
Sociedad
Tarde calurosa
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de noviembre
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de noviembre
Trabajadores y usuarios advierten sobre un relajamiento de los controles
Escalada: el gobierno investiga “de oficio” con un organismo de control en virtual parálisis
Por
Santiago Brunetto
Fueron rescatados entre los escombros
Tragedia en Flores: una mujer murió tras la caída de un alero y su esposo está grave
Deportes
El equipo de Arruabarrena vuela con el sueño de la ganar la Copa Sudamericana
Boca viaja a Barranquilla y ya piensa en la adaptación
Colapinto encara la recta final del 2026
Alpine acelera en Nevada
El marplatense y el español cayeron ante los alemanes Krawietz y Puetz
Zeballos y Granollers no pudieron asegurar su clasificación en el Masters
Lo que dejó la doble fecha FIFA y el mensaje del Dibu Martínez
La nueva Selección y el desafío de volver a enamorar a la gente
Por
Lucas Gatti