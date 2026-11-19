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Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 19 de noviembre de 2026
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Rosario|12
El sector mantiene “expectativas moderadas” de cara a fin de año
Las ventas en los comercios rosarinos continúan a la baja
Un relevamiento realizado por Fecoi arrojó que el 63,3% de los comercios consultados manifestó una disminución de las ventas durante los últimos tres meses.
19 de noviembre de 2026 - 16:21
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