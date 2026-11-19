El presidente de Rusia, Vladímir Putin; el presidente de China, Xi Jinping; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump

Los líderes mantienen una reunión trilateral en Kylin Villa, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, en la provincia meridional china de Guangdong, el 19 de noviembre de 2026.

SERGEI BOBYLYOV. AFP