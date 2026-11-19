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El Senado debate la normativa
Valentina Bassi, sobre la ley de Discapacidad: “Queremos que salga, pero no nos garantiza bienestar”
La actriz y referenta de la lucha de familiares de personas con discapacidad explicó por qué desde el sector viven con expectativas la jornada legislativa de este jueves.
19 de noviembre de 2026 - 17:43
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