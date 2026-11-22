Cuatro trabajos sobre el modelo agropecuario argentino
El MDF discute soluciones para el agro
El Movimiento Derecho al Futuro puso en discusión un modelo agropecuario que combine producción, industrialización, ciencia, cooperativismo y arraigo territorial. En cuatro trabajos publicados, el ministro bonaerense Javier Rodríguez, la decana de Agronomía de la UBA, Adriana Rodríguez, y dos dirigentes de pequeños productores, Omar Príncipe y Salvador Torres, cuestionan la concentración económica y plantean alternativas para el desarrollo nacional.