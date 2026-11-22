Se publica “Huellas de cangrejo”, última entrega de la Trilogía del África de Patrice Nganang.
En la obra del escritor camerunés Patrice Nganang se destaca la Trilogía del África. Los relatos de estas tres novelas se dedican a recorrer la historia del continente y de Camerún en particular, enfocando en los hitos del siglo XX: el colonialismo, las guerras mundiales, la dominación alemana, y posteriormente la inglesa y la francesa, los procesos de descolonización con sus enfrentamientos, cambios de fronteras y guerras civiles. Con la publicación de “Huellas de cangrejo”, el Cuenco de plata culmina la edición de la trilogía en castellano (antes aparecieron “Mont Plaisant” y ”La estación de los ciruelos”) con la historia de un hombre que visita a su hijo en los Estados Unidos.