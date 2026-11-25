Niñas y jóvenes captadas para el servicio doméstico
Desde septiembre de 2020 se presentaron críticas al Opus Dei por explotación
laboral y trata de personas con ese fin. Existe una denuncia judicial en Argentina
que involucra a 43 ex “numerarias auxiliares”, a las que se les dijo que Dios les
pedía ser el servicio “doméstico” de la institución, siendo niñas o adolescentes
vulnerables. En el contexto de la visita del Papa León XIV a la Argentina, el tema
volvió a estar en debate. Dos de las
víctimas, Lucía Giménez y Susana Lencina, dan cuenta de los modos en
los que la “Obra de Dios” (traducción al español de Opus Dei), viene
“sirviéndose” de niñas y jóvenes en nuestros países.