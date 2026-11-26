Reunion plenaria de las Comisiones de Salud, de Legislacion General y de Justicia y Asuntos Penales, en el salon Illia del Senado de la Nacion; el 25 de noviembre de 2026

Reunion plenaria de las Comisiones de Salud, de Legislacion General y de Justicia y Asuntos Penales, en el salon Illia del Senado de la Nacion; el 25 de noviembre de 2026, en Buenos Aires; Argentina. Fotos: Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado.-

Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado.- . Juan Carlos Cardenas / Comunicacin Senado.-