“Hartas”: las salteñas volvieron a las calles para exigir que dejen de matarlas
La movilización del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres estuvo marcada por el femicidio de Denise Viñabal y los reclamos de familiares que todavía esperan respuestas. Con caretas de mujeres asesinadas o desaparecidas, cuestionamientos a las políticas provinciales y denuncias de violencia institucional, la marcha terminó frente a la Legislatura con un altar para recordar a las que ya no están.