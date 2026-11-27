Kurdistán: el llamamiento a una “Sociedad de Paz y Democrática” de Abdullah Öcalan
En la semana del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres, es relevante conocer cómo se expresa en la práctica la idea de integración democrática realizada por Abdullah Öcalan, líder del Movimiento de Liberación de Kurdistán. Las12 habló con Ruksen Mihamed, portavoz de las Unidades de Protección de las Mujeres (YPJ), que analiza los modos en que las mujeres kurdas organizadas llevan adelante esta propuesta de paz.