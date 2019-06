José Luis Espert dijo hoy que quiere "recorrer el país una vez casi completo antes de las PASO" para hacer conocer su "propuesta antisistémica". El candidato de Unite dijo que “los chicos que se mueren de hambre” le preocupan más que “temas menores”, como definió al aborto, la ideología de género y la Educación Sexual Integral. Además, dijo que “si Macri está tan preocupado por alternativas, debería haber gobernado mejor”

"Estamos trabajando a full con la conformación de las boletas para poder competir. La semana que viene retomamos la gira proselitista por todo el país”, afirmó el economista noeliberal. Dijo que en el primer semestre recorrió el NEA y el NOA en su gira de presentación de su libre La sociedad cómplice. “Ahora vamos a empezando del centro para abajo. La idea es recorrer el país una vez casi completo antes de las PASO", expresó.

En declaraciones radiales, el economista dijo tener “cinco puntos según algunas encuestas” y destacó el apoyo de la juventud. "Somos la única alternativa antisistémica y los chicos son anti sistema: son desobedientes con los padres, con lo que tienen que hacer”, aseguró. “Hablo de una alternativa contra el sistema político, judicial, electoral, sindical, económico, que está destruyendo el país", agregó.

Espert descartó que sus votos horaden las chances de Macri en las PASO. "Los votos son de la gente, no de los partidos”, dijo en ese sentido. “Si Macri está tan preocupado por alternativas, debería haber gobernado mejor. Encima, deberían reconocer que con la estrategia de meter miedo en la sociedad con Cristina les salió el tiro por la culata”, manifestó. Criticó la política contra la ex presidenta porque “al no haber avanzado más fuerte con todas las causas de corrupción ahora la tienen libre”. Además, consideró que “han generado alternativas donde la gente está encontrando un nivel de eco no menor".

El economista compite con el partido Unite, que colocó a la antiderechos Amalia Granata como diputada provincial en Santa Fe y descartó que la discusión sobre el aborto condiciona el apoyo de Unite luego que Alberto Asseff y el partido UNIR abandonar el Frente Despertar. "No soy ninguno de los dos pañuelos. Me parece todo chiflado eso. No estoy ni para un lado ni para el otro", afirmó.

Por FM Millenium, opinó que “en nuestro espacio conviven todo tipo de posiciones sobre el aborto, la ESI, la ideología de género, porque nos parecen temas menores dados los problemas que tiene la sociedad: nos preocupan los chicos que se mueren de hambre, por la droga, por la inseguridad".