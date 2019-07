El estudio “Empleo y trabajo no remunerado: Una mirada en profundidad sobe la distribución del trabajo no remunerado del Conurbano Bonaerense 2017-2018”, midió tres indicadores de bienestar subjetivo –malestar psicológico, infelicidad, déficit de proyectos– de acuerdo a la inserción en el mercado de trabajo remunerado o en las tareas no pagas del hogar:

El primer aspecto a destacar es que las mujeres de 18 años y más del conurbano bonaerense que trabajan en el mercado laboral y no realizan tareas de trabajo no remunerado perciben mejor su bienestar psicológico que sus pares mujeres que trabajan en doble jornada –pago y doméstico y de cuidados–, sus pares mujeres que solo realizan trabajo no remunerado, y también que sus pares varones de igual condición de actividad.

Al mismo tiempo, si se comparan los indicadores de bienestar subjetivo de estas mujeres con los de las que solo realizan actividades de trabajo no pago “se verifican brechas más que significativas”: las mujeres que solo son amas de casa tienen indicadores de déficit de malestar subjetivo que llegan a triplicar a los que muestran aquella que solo se ocupan en el mercado remunerado.

Un dato para resaltar es que las mujeres que solo realizan tareas domésticas y de cuidado tienen 4,7 veces más sentimiento de infelicidad que quienes sólo se ocupan en el mercado remunerado.

En el total país el comportamiento es el mismo pero los indicadores de déficits en el bienestar subjetivo son más bajos.

S i se analiza el malestar psicológico en las mujeres del conurbano se evidencia que el 10,6 por ciento de las que sólo trabajan en el mercado de trabajo lo padecen mientras que asciende al 27,8 por ciento entre las que sólo realizan tareas de trabajo no remunerado y a un 24,4 por ciento de las que tienen doble jornada.

Si se analiza el sentimiento de felicidad se evidencia que apenas el 3,2 por ciento de las mujeres del conurbano que sólo trabajan en el mercado laboral se sienten poco o nada felices, ese sentimiento asciende al 14,6 por ciento entre las que sólo realizan tareas de trabajo no remunerado y a un 16,1 por ciento de las que tienen doble jornada. Además, las mujeres que tienen un empleo pago tienen menor percepción de infelicidad que sus pares varones de igual condición de actividad (9,6 por ciento).

Si se analiza la capacidad de tener proyectos propios, se observa que el 6,4 por ciento de las mujeres del Conurbano que sólo trabajan en el mercado de trabajo tienen déficit de proyectos. Este déficit asciende a 17,5 por ciento para quienes solo realizan tareas de trabajo no remunerado y a un 12,6 por ciento para quienes realizan doble jornada. Se puede decir que las mujeres que solo realizan tareas domésticas y de cuidados tienen casi 3 veces más déficit en la capacidad de tener proyectos personales que quienes se ocupan en el mercado de trabajo remunerado. No obstante, tienen menor percepción de déficit de proyectos que sus pares varones de igual condición de actividad (10,3 por ciento).