No era la primera vez que la fórmula bonaerense del Frente de Todes, Axel Kicillof y Verónica Magario, se encontraba con los intendentes del peronismo. El detalle fue que en esta oportunidad se sumó Sergio Massa, el primer candidato a diputado nacional. En esa reunión, el candidato a gobernador los convocó a que la unidad alcanzada se canalice ahora en la tarea proselitista que debe desarrollarse para recuperar la provincia.

La presencia de Massa no pasó inadvertida porque se transformó en su primera aparición pública con Kicillof y Magario. “Junto a Luana (Volnovich) todos los candidatos a diputados nacionales nos comprometemos a recorrer cada uno de los municipios bonaerenses, poniendo nuestros equipos y esfuerzo para lograr que Axel, Verónica, Alberto y Cristina sean gobierno a partir del 10 de diciembre”, escribió en su cuenta de Twitter.

Kicillof reconoció en una conferencia de prensa posterior que “los intendentes son la primer ventanilla a la que el bonaerense tiene acceso cuando le falta algo. Acá eso en la fórmula está perfectamente representado por Verónica, intendenta del distrito más grande de la provincia y del país”. En ese sentido, el candidato a gobernador señaló que “esa experiencia de tener que suplir, tener que reemplazar, lo que la gobernadora Vidal no hace y lo que el presidente Macri genera de daño económico, es algo que los intendentes conocen muy bien pero que lamentablemente no está reflejado en la información y menos en la agenda nacional”, indicó Kicillof. El ex ministro indicó además que esa agenda nacional “tendría que ser el abandono de la gobernadora de sus obligaciones básicas con respecto a la salud, a la educación, al trabajo, al empleo y a la producción”.

A su turno, Magario también cuestionó a María Eugenia Vidal sobre todo en la falta de reacción cuando se produjo el apagón en la zona de La Plata. La intendenta de La Matanza aseguró que “la responsable de Edelap y de las cuatro distribuidoras en la provincia de Buenos Aires es la gobernadora. La que debía controlar las tarifas, que las subió tal cual las subió el gobierno nacional, además debía controlar las obras que debían hacer las empresas en la provincia es la gobernadora y no ha dado respuestas”, indicó. Luego del encuentro, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, destacó el “clima de unidad” en el que se produjo el encuentro donde participaron más de 60 intendentes y señaló que el tema principal fue “cómo generar trabajo”.