Carr entiende que éste no es el momento para las chicanas, porque ante la emergencia hay que actuar. Pero no duda en meterse en la discusión de fondo frente a la liviandad de los que aseguran que "no van a los paradores porque no quieren, eligen quedarse en la calle".

--¿Están en situación de calle porque no se quieren ir o porque no tienen alternativa?

--Si estoy en la calle y tengo frío y viene alguien y me ofrece con una sonrisa, mirándome a los ojos, con ternura, con unos abrazos, y le creo, y me dice que voy a ir a un lugar mejor, más cálido, con comida, con la posibilidad de dormir tranquilo, sin tener que abrir un ojo a cada rato para ver qué pasa, yo y todo el mundo iría a ese lugar. Lo que pasa es que nosotros como sociedad no creamos ese lugar. Algunos quedan afuera del sistema y para esta emergencia, no está ese lugar. Cuando dicen “hay lugares y no van”, no debe ser cierto. Yo no fui nunca a un hotel de cuatro, cinco o seis estrellas porque no me interesan. Cada persona tiene un feeling con el lugar. Pero si hubiera un lugar deseado, acogedor, como mi casa o la tuya, el 99, 9 por ciento de las personas querría ir. Lo primero que deconstruimos, como se dice ahora, es que están en la calle por una razón social: falta que el sistema cree para ellos vivienda digna, empleo, etc. Para esos que quedaron afuera, no creamos un lugar para que tengan ganas de ir mientras tanto. En ese punto soy muy estricto: yo sí aplaudí y aplaudo los paradores. Eso está muy bien para la emergencia y estoy absolutamente de acuerdo. Quiere decir que la sociedad dijo: “¿Cómo va a estar ahí afuera si hace 0 grados? Por lo menos tiene un techo y un lugar”. Eso es indiscutible. Es como discutir la Asignación Universal por Hijo. Discutime que después había que generar empleo, pero que tuviéramos millones de personas con cero pesos y que el Estado las abandone a su suerte, no podía ser. Apareció la Asignación Universal. ¿Hay que mejorar el sistema? Sí. Y el parador, también. ¿Quién lo puede discutir? ¿Hay mucho por mejorar? Sí. De hecho, en su libertad, hay muchos que quieren ir, y muchos que no. La muerte por frío es tremenda, absurda y con un millón de nosotros alrededor del que se muere. Es inaceptable. Todos los años venían produciéndose en Argentina 13 o 14 muertes por baja temperatura, sobre todo en veinte ciudades en las que estamos más cerca. Cuando descubrimos que se murieron cinco en 11 días, nos asustamos. Es un número inesperado. Cuando arrancó #FríoCero, en el invierno en que nevó en Buenos Aires, en esas veinte ciudades y en algunos lugares a campo abierto murieron 67 personas. Yo no sabía que había tantas personas que morían por frío. Ahí inventamos #FríoCero. Era hacer ruido. Después lo mejoramos, hace cinco o seis años, y nos instalamos en la Plaza de Mayo para estar más visibles y hacer más ruido. Hace tres años, fallecieron 14 o 15 personas, hace dos, con un invierno muy cálido, 5, y el año pasado, 13. Por supuesto son nuestras humildes cifras de lo que podemos enterarnos. Estábamos en 13 o 14 de promedio, y ahora en 11 días nos enteramos de 5 muertes. La primera es posible que haya sido en Venado Tuerto, un señor, que la Red Solidaria de ahí conocía, que estaba en la calle, viene un frío y decide meterse en un baño a protegerse --como de un Automóvil Club que estaba en reparación--, la temperatura baja y fallece de hipotermia. Después se produce otra muerte, de un joven cordobés que viajó a Jujuy a buscar trabajo: la noche la pasaba en la calle, se metió en una camioneta abandonada, y se murió de frío. Otra muerte fue en San Nicolás, un señor que estaba siempre en la puerta del hospital y bajó la temperatura y se murió. La más resonante fue la de Buenos Aires. Esa muerte nos afectó mucho a todos porque él era uno de los que venían a la mesa nuestra en Plaza de Mayo. Yo no lo conocía mucho. Sentí que era “un nuestro” y se murió ahí. Es muy deprimente. Ahí arrancamos y dijimos hagamos ruido y es lo que pasa, este ruido.