En plena campaña, Donald Trump es más popular que nunca. La tasa de aprobación del presidente de Estados Unidos subió hasta el 47 por ciento, la más alta desde que llegó a la Casa Blanca, según una encuesta difundida ayer por el diario The Washington Post y la cadena ABC. El resultado del sondeo muestra que hubo un incremento desde abril, cuando el 42 por ciento avalaba la gestión del mandatario. No obstante, el estudio revela que la mitad de los votantes registrados (50 por ciento) desaprueban la forma de gobernar del presidente. Los resultados también mostraron que un 65 por ciento de los encuestados considera que Trump actúa de una forma que no es propia del presidente de Estados Unidos. Sin embargo, según la interpretación de The Washington Post, la encuesta muestra que el presidente tiene un "estrecho camino" que podría llevarlo a ser reelecto presidente en las elecciones de 2020. En concreto, la mayoría de los estadounidenses (un 51 por ciento) tiene una opinión positiva sobre las medidas que Trump ha tomado con respecto a la economía del país, que goza de buena salud con una situación cercana al pleno empleo. Estados Unidos vive un momento de sólida expansión económica incentivada por el agresivo estímulo fiscal lanzado por Trump a través del recorte de impuestos para las empresas. De hecho, con respecto a su política impositiva, el magnate neoyorquino gana la aprobación del 42 por ciento de los estadounidenses. Mientras tanto, en el área de política exterior, entre el 40 y el 55 por ciento de los estadounidenses tiene una opinión negativa sobre las decisiones del mandatario.