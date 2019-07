El regreso de Juan Antonio Pizzi a la dirección técnica de San Lorenzo provocó una amplia renovación del plantel que armó Jorge Almirón --quien a su vez pobló de nuevos jugadores al Ciclón durante su corto ciclo-- y uno de los marginados, el defensor Gonzalo Rodríguez, hizo saber sus sensaciones a través de su representante. "Gonzalo quería jugar seis meses más o un año más y retirarse en su querido San Lorenzo; está muy dolido porque es hincha", señaló el ex delantero José Raúl "Toti" Iglesias en diálogo con radio Rivadavia. "La idea es esperar, ver si puede seguir entrenándose en San Lorenzo y retirarse jugando, si no dejará la carrera. Quiere esperar porque está con la ilusión de terminar acá y quiere pelear aunque sea de último central. No estoy en contra de Pizzi, pero tomó una determinación que lo catapulta a no terminar como quería", agregó el agente sobre el jugador de 35 años.