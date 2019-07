“Hay que facilitar las condiciones para tomar gente. Y una forma es saber que si a esa persona después hay que reemplazarla por otra, sea fácil poder hacerlo”, aseguró este jueves Martín Cabrales, vicepresidente de la firma de Café homónima y de Bodegas Norton. El directivo, que integra el grupo de Whatsapp de empresarios del Círculo Rojo, consideró que para salir de la crisis hay que profundizar reformas estructurales, principalmente hizo referencia a la laboral y tributaria. “Reformas estructurales en la Argentina que nos impiden o no nos facilitan ser competitivos”, insistió Cabrales en declaraciones radiales. Respecto al tuitazo al que se sumó esta semana en repudio a la protesta de pilotos aeronáuticos, dijo no estar de acuerdo “ni con las formas ni con los términos, y muchas veces el perjudicado es el obrero”. Descartó que el grupo de Whatsapp sea un espacio político y aseguró que entre sus 200 integrantes hay empresarios a favor y en contra del Gobierno. “No se manda memes de ninguno. No solo de Macri. Para eso tengo otro grupo de chat”, aseguró.

El empresario marplatense fue uno de los que activamente salieron a repudiar medidas de fuerza en contra del Gobierno, tales como el paro de la CGT del 29 de mayo pasado o el de pilotos del viernes último. También respaldó acuerdos oficiales, como al anunciado entre Mercosur y la Unión Europea. Cabrales integró también el reducido círculo de empresarios del sector alimenticio que asistió al lanzamiento de Precios Esenciales, un congelamiento de 64 artículos hasta las próximas elecciones.

Reformas

El directivo dijo que para salir de la crisis hay que impulsar reformas estructurales. “El endeudamiento externo es imposible y la única financiación que tiene el país es con impuestos. Lo único que se escucha es más tasa y más impuestos (...) Hay que ahondar en las reformas de fondo. No hablo de gobiernos ni de personas. No importa el signo del gobierno. No es cuestión de quién las hace ni cómo se hacen”, dijo Cabrales.

“Hay que hacer varias reformas, no sólo la laboral. Lamentablemente el Gobierno las deja para el final de su mandato y quedan para el próximo Gobierno, fuese quien fuese para mí las tienen que hacer. Lo mismo que una reforma tributaria seria”, reiteró. “Puedo decir como empresario, que es lo que me gustaría. Me gustaría tener mayor flexibilidad para tomar gente, es decir, beneficios. Hoy en día los argentinos pagamos muchos impuestos y muchas cargas sociales que no vemos, que no ve el trabajador tampoco”, agregó. El empresario consideró que la clave es poder despedir y reemplazar trabajadores sin obstáculos. “Hoy en día si uno tiene un comercio de tres empleados y quiere sacar a uno para poner a otro mejor, por el que tiene que indemnizar hay que vender la mitad del comercio”, afirmó el empresario.

También hizo referencia a rebajas impositivas. “Si tomo gente nueva que haya mayor posibilidad o menos cargas sociales. Es una pena que haya tanta economía en negro y tan poca en blanco. Hay gente que se pone en negro porque es imposible estar en blanco”, consideró. Al ser consultado por la cifras de caída neta de empleos, justificó que “hay un montón de trabajo que la gente está pidiendo, pero la gente no tiene capacitación”.

Mensajitos

Este fin de semana Cabrales fue uno de los empresarios que se quejó difundiendo en Twitter un texto que califica la huelga como abusiva y afirma que conspira contra el desarrollo del país y la creación de empleo. Varios de esos mismos empresarios habían hecho algo similar días atrás cuando respaldaron la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea con un texto que parecía dictado por el gobierno.

“Participo del grupo de Whatsapp. Fui uno de los primeros en entrar. El día del paro de la GGT subimos que estábamos trabajando (29 de mayo). Así nació. Ese día”, comentó el empresario. Según explicó, se recibe un texto al grupo y cada uno lo hace circular cómo y dónde puede. “No hay ninguna obligación. Hay 200 en el grupo y los subieron 80”, aseguró el también vice de la bodega Norton. Respecto al contenido, aseguró que no es todo político. “¿Usted vio lo que son los grupos de Whatsapp? No se habla de futbol y no todos son macristas. No es un grupo político. Es apartidario. Como en la Unión Industrial, donde también los intereses son distintos, pero lo único que sí se quiere es un modelo productivo de país. Un modelo de inclusión. Sí se quiere fomentar la riqueza. Hay un par de líneas. Pero no hay nada obligatorio. No es una cámara ni una organización”, especificó.

Consultado por la circulación de memes o chistes a Macri: “No se manda memes de ninguno. No solo de Macri. Para eso tengo otro grupo de chat. Este es un chat de empresarios de todo tipo de tamaño, que realmente quieren un modelo parecido de país. Es más un modelo de lo que uno quiere de la Argentina”, concluyó.