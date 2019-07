Abusos sexuales muy parecidos

Fiscalía investiga ocho hechos de abuso sexual contra mujeres de entre 17 y 40 años, con el mismo modus operandi, cometidos entre enero y julio. Ayer demoraron a un hombre en jurisdicción de la comisaría 21, pero recién hoy, cuando se realice una rueda de reconocimiento, se podrá avanzar en la imputación, si diera positiva. En la mayoría de los casos, el atacante actúa en locales comerciales, donde encuentra a las víctimas solas, haciéndose pasar por cliente o vendedor de servicios de seguridad. Los casos generaron preocupación, en plena feria judicial, y ayer el fiscal regional Patricio Serjal convocó a una reunión con la Policía de Investigaciones y la fiscal de la causa, Alejandra Raigal, con quienes coordinó una mayor presencia policial en las zonas de las agresiones.

Si la rueda de reconocimiento fuera negativa, en las próximas horas se realizará un nuevo fotofit, ya que algunas víctimas dieron características puntuales del agresor, como una cicatriz en el rostro.

Las víctimas decidieron organizarse para que no se repitan los hechos. Antes de que se conociera la investigación del Ministerio Público de la Acusación sobre una misma persona, la amiga de una de ellas, que es veterinaria, comentó su caso en Facebook y a través de personas en común se contactó con otras chicas que sufrieron ataques con las mismas características. "Entró a buscar un disfraz y me dijo que colocaba alarmas, que si me interesaba. Yo le dije que pase otro día a hablar con la dueña. Se fue y volvió a entrar para llevarse un gorro. Cuando giro me hace señas de que tenía un arma y me dice que era un robo, que vaya para atrás", contó una joven a Canal 3, a quien el 20 de mayo el agresor le precintó las manos, los pies y el cuello, como parte del ataque.

Las víctimas decidieron organizarse para que no se repitan los hechos y difundieron el modo de actuar para que las mujeres estén alertadas.

Además, un grupo de unas 60 veterinarias también se reunió para apoyar y solidarizarse con su compañera, y para reclamar "que no le pase a nadie más, visibilizando lo que pasó; y para que se brinden medidas de seguridad", dijo Lía Basso, que forma parte de la organización Mumalá.

En tanto, Fiscalía indicó que los ocho hechos que tiene confirmados fueron cometidos en dos periodos de tiempo diferentes: el primero en los meses de enero, abril y mayo (4 hechos); y el segundo, en junio y julio (otros 4 hechos), de los cuales tres fueron con acceso carnal.

Al hablar de la mecánica que lleva adelante el hombre buscado, indicaron que es reiterativa, con la salvedad de algunos detalles. De los 8 hechos, 2 fueron en la vía pública y los restantes en locales comerciales de atención al público. "El modus operandi consta en ingresar al negocio, ofrecer servicio de seguridad o presentar interés por algo en especial (como cliente), luego se retira y en la gran mayoría de los casos vuelve a entrar y realiza una segunda consulta, en la cual se acerca y aborda a las víctimas", indicaron desde la Fiscalía. También se tiene en cuenta que es una persona que "tiene inteligencia y conoce los movimientos". Las denunciantes tienen entre 17 y 40 años. Seis de ellas, incluso, no tienen más de 20.

El primer caso tuvo lugar a principio de año, y parecía un hecho aislado. El último ocurrió alrededor de la una de la madrugada, a pocos metros de la Facultad de Medicina, tal como describió la propia víctima en su cuenta de la red social Twitter. La chica contó que el agresor la amenazó con un arma, la llevó tras unos arbustos, y tras ver sus pertenencias, la atacó.

Al mismo tiempo, dieron a conocer la descripción física del agresor, realizada por las víctimas. Se habla de "una persona robusta, de 1,70 metro de altura aproximadamente, tez trigueña, de unos 25 y 30 años. Algunos relatos hablan de una cicatriz, de un piercing o de barba de pocos días", dijeron los investigadores, por lo que se realizará un nuevo fotofit con el aporte de todas las víctimas. Para no ser reconocido, podría haber modificado su apariencia física en los últimos meses.

De los relatos surge también la descripción de una motocicleta que fue captada por cámaras de seguridad, y en Fiscalía indicaron que se realizan medidas tendientes a su pronta localización.

Al mismo tiempo, el MPA solicitó a la población "tener en consideración que las potenciales víctimas son mujeres jóvenes que se encuentran solas"; y pidieron que "cualquier persona que tenga datos al respecto de aviso al 911 o se dirija al Centro de Justicia Penal en Sarmiento al 2800, de 7.30 a 12".