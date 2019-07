En el duelo de equipos argentinos disputado en el estadio Brigadier General Estanislao López de Santa Fe, Colón cayó 1-0 ante Argentinos Juniors, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Matías Romero, en el primer tiempo, anotó para la visita el único tanto del encuentro, donde el VAR estuvo presente, aunque no fue determinante. El desquite se jugará el próximo jueves 18 en el estadio Diego Armando Maradona de La Paternal.

Con varias caras nuevas en ambos equipos, de entrada llegó el Bicho con una corrida por izquierda de Hauche, que abrió para el debutante Santiago Silva, pero el delantero definió mal. El equipo de Diego Dabove avisó otra vez con el Tanque uruguayo y tuvo otras dos apariciones de peligro a través de Hauche y Torrén. El local recién llegó tras una escapada de Morelo cuyo remate dio en la cara de Chaves y al rato el Pulga Rodríguez le pegó como venía desde fuera del área y la pelota salió cerca del ángulo. El partido era entretenido y sólo faltaba el gol, que llegaría cerca del final de la primera etapa con una pelota llovida que bajó Silva de cabeza y Romero aprovechó para someter a Burián. La visita lograba así una justa ventaja.

En el complemento, el visitante se retrasó demasiado para sostener la exigua diferencia. El conjunto santafesino intentó emparejar el trámite con Bernardi y Estigarribia buscando por los extremos, más la experiencia aportada por el Pulga Rodríguez. Pero al conjunto de Pablo Lavallén no le alcanzó y Argentinos se llevó un triunfo valioso del Cementerio de los Elefantes.

Colon De Santa Fe 0

Burián; Vigo, Acevedo, Olivera, Escobar; Bernardi, Fritzler, Aliendro, Estigarribia; L. Rodríguez, Morelo.

DT: Pablo Lavallén.

Argentinos Juniors 1

Chaves; Sandoval, Torrén, Quintana, Ybañez; Moyano, Vera, M. Romero; Hauche, S. Silva, Ramis.

DT: Diego Dabove.

Estadio: Colón. Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Gol: 38m M. Romero (A).

Cambios: 68m Miljevic por Ramis (A), 68m Chancalay por Bernardi (C), 72m Montero por Vera (A), 75m Leguizamón por Morelo (C), 80m F. Mac Allister por M. Romero (A), Sandoval por L. Rodríguez (C).