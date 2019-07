"Asumimos el compromiso profundo de trabajar en el proceso electoral para garantizar el triunfo de Alberto", aseguró el secretario general de la CGT, Héctor Daer, tras un extenso almuerzo con el precandidato presidencial del Frente de Todos y el casi pleno de la Comisión Directiva de la central sindical. "Hay cuatro compañeros que apoyan la fórmula que encabeza Roberto Lavagna, el resto apoyamos la candidatura de Alberto", cerró Daer las especulaciones respecto de cómo jugarán los gremios de cara a octubre.

La reunión encabezada por Daer, el cosecretario general, Carlos Acuña, y el precandidato Fernández contó con la participación de la mayor parte de la Comisión Directiva de la CGT y representantes de otros gremios distanciados de la conducción de la central, como Ferroviarios, Taxistas, Luz y Fuerza y la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte (CATT).

"Agradecemos la visita del futuro presidente de los argentinos", se pronunció Daer al salir del almuerzo y criticó la "publicación absolutamente errónea" del diario Clarín, que publicó en la tapa del lunes que la central no respaldaría a ningún candidato.

El titular del gremio de Sanidad aseguró que los gremios presentes en la reunión junto a otros organizaciones sociales de base asumieron "el compromiso profundo de trabajar en el proceso electoral para garantizar el triunfo de Alberto y en la reconstrucción de un país que van a entregar destruido".

"El objetivo era hablar con los gremios que están representados en la CGT para escuchar y para comprometernos a construir para adelante el futuro. Es muy importante para nosotros el vinculo con los sindicatos", agradeció Fernández junto a Daer a la salida del almuerzo.

Reforma laboral



"Lo único que espero es que este Gobierno no continúe", ratificó Daer la postura política de la mayoría de la CGT, al responder qué esperaba de la reforma laboral exigida por los empresarios y avalada por el presidente Macri . "Nos están planteando destruir una estructura social basada en los derechos laborales, que definitivamente el pueblo argentino no lo merece ni lo quiere", agregó Daer.

El precandidato del Frente Todos se manifestó en el mismo tono al considerar que el debate sobre la reforma laboral no se trata de un compromiso con la CGT si no "con convicción personales". "Dicen que la Argentina necesita una reforma laboral, pero lo que el país necesita es que la economía funcione. El Gobierno no es lo que plantea y ha ha paralizado la economía argentina", reivindicó su posición Fernández.

Compromiso electoral

"En la CGT están muy preocupados con este presente y entienden que nosotros podemos ser la opción", volvió a destacar el candidato del Frente de Todos el respaldo de gran parte de la central y detalló que los puntos de la reunión fueron "los problemas en el mundo sindical, del problema de la pobreza y la convicción de trabajar juntos para sacar adelante al país".

"Están dadas las condiciones políticas y sociales, lo que piensa la sociedad en su conjunto, para que Alberto asuma el liderazgo de una nueva Argentina", resaltó Daer.



"Una publicación absolutamente errónea"

El precandidato del Frente de Todos explicó que la reunión con los gremios de la CGT estaba pautada desde hace semanas, pero que su breve internación en el Sanatorio Otamendio, a principios de junio, había demorado el encuentro.

El temprano pronunciamiento del Frente Sindical para el Modelo Nacional, que encabezan los Moyano y el titular de la Bancaria Sergio Palazzo, sembró dudas respecto de las definiciones políticas dentro de la CGT de cara a octubre.

"Las fragmentaciones del peronismo se trasladaron a la CGT", explicó este mediodía el ex integrante del triunvirato Juan Carlos Schmid, quien hoy volvió a encontrarse con sus ex compañeros para respaldar la fórmula del Frente de Todos.

Hasta este lunes por la mañana, el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, había sostenido que la "la CGT todavía no tiene candidato". Rodríguez había sido parte de un grupo de sindicalistas que se encontró con Lavagna la semana pasada, pero ayer calificó de "positiva" la fórmula Fernández-Fernández. Finalmente, esta tarde estuvo presente para la foto de respaldo a Alberto.

"¿Cómo va a ser neutral la CGT si este Gobierno quiere dejar sin derechos laborales a la mitad de los trabajadores? La CGT es peronista y jamás apoyará a este Gobierno", había sentenciado ayer Daer antes de la reunión clave de este mediodía.

Loading tweet ...