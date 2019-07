31 de mayo

Viernes 7AM, S/N.

Nunca en años hubo tanta paz en el pasillo a las siete de la mañana.

9:30AM pasan los del 12 apurados y más temprano que de costumbre. 10AM un griterío de perros infernal en el pasillo.

11AM se sube solo el fuego del termotanque.

19 horas: pasan la del 10 y la del 12 muy agresivas, insultando.

20 horas: pasa el niño del 12 hablando de su abuela.

20:30: parece haberse armado una especie de reunión de consorcio o aquelarre entre todos los del fondo y los de al lado, quejas terribles, insultos, nombran al niño del 12, pasan una y otra vez por delante de mi puerta espiando, nada bueno traman.

No tengo pruebas de que tenga que ver conmigo pero un instinto de peligro me dice que sí, que es muy probable. Lleva años armándose.

La más escuchada por los otros es la de al lado, la que yo creí que total no oía mis conversaciones con mis amigos dentro de mi casa.

1 de junio

Música New Age al palo en altavoz desde que llegué o muerte. Un hermoso día de paseos, encuentros, regalos y conversaciones con gente amiga se vio puntuado, como por dos paréntesis, por dos insultos: uno que me despertó a las tres y media de la mañana de un sueño con bandas de rock y con una historia tristísima sobre chicas trans muertas de muertes evitables a los veinte años en las casas compartidas adonde llegaban expulsadas de sus hogares. Uno de los músicos en el sueño contaba la fábula tragicómica de una diva que había tratado de saltar de un animal salvaje a otro, se caía por un mal cálculo que había hecho y moría atrapada por el caos que generaba en las arenas del desierto. Lograron sacar el cuerpo "pero en el momento en que estoy contándoles esto las arenas todavía siguen moviéndose".

"¡LOCAAAAAAA!" La piba de enfrente. Fin sueño. No sé si contra la madre o contra la vida en general pero como sea. Fin sueño.

Manoteé el teléfono. Le escribí un mensaje a mi prima, que en ese momento se dirigía en auto hacia Galilea, ya a pleno sol y completamente despierta. Me orientó en mi situación de un modo que sería inútil explicar aquí. Me envió 4 arcángeles.

El otro insulto me recibió al llegar. Fue más bien un acto de espionaje, proveniente del departamento de los evangelistas y esto no es idea mía, esto es lo que no quise escuchar todo este tiempo de mi amigo Pablo que me lo viene diciendo, mirá que nos escuchan los de enfrente, mirá que nos escuchan los de enfrente... bueno, casualmente un pintor amigo me regaló hace poco un dibujo suyo de una OREJA. Yo medio que los despreciaba a esos del segundo de enfrente, que me miraban tomar mate en la terraza como a un ser extraterrestre libando alguna flor interplanetaria, notaba yo con qué curiosidad me observaban regar las plantas y me causaba gracia tanta ostranenie por nada, esto empezó en el verano y ahora me pregunto cuánto habrán contribuido esos 6 a la fabricación de la bruja que soy ahora para los al menos 8 del fondo, los otros 4 de enfrente y los no sé cuántos de al lado contando niñes, hikikimoris y otras entidades. Ah, pero tienen la mejor onda conmigo la parejita del otro lado, y la dueña del caniche de orejas rosas, y el ex kiosquero y su ex. Material para el espectáculo de stand up titulado "la criminalización de la mediana edad, o cómo demoniza el imaginario de clase media baja a la mujer de 50 años que quema romero y lavanda".

3 de junio

PAZ TOTAL. Sólo un feo gruñido hoy a las 13 horas, desde enfrente, cuando subí a regar las plantas. Por lo demás, tranquilidad. Ayer (dos salidas con sol; ¡endorfinas a mi sistema!) me bajó una ficha: ¿y si al despliegue de ansiedad colectiva que oí el viernes a la noche lo escuché mal? A ver: me lanza la vecina del fondo a la izquierda unas amenazas de muerte a los gritos, sábado 18 de mayo a las 11 de la mañana en un patio rodeado de gente, ante 4 testigos oculares, luego de lo cual no se me ve en dos semanas, ¿quién es la que perturba el vecindario? ¿De quién se supone que deberían quejarse? ¿A quién se supone que deberían temer? ¿Quién es un peligro para terceros? ¿Qué de mí debería preocuparles, que viva ahí o que ya no exista?