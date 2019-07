Desde la semana pasada puede verse por Sundance TV Monogamish (martes a las 23 por Sundance TV y repite los jueves en el mismo horario). Una desacartonada propuesta suiza de ocho episodios cuya temática gira en torno al poliamor. Sus protagonistas son Nele (Vera Bommer) y Gianni (Nicola Mastroberardino), quienes andan por los de treintaylargos, y conforman una pareja cuya pasión está en el freezer tras una década juntos. “La amo pero no la deseo”, confiesa el hombre. “No puedo unir sexo con amor”, dice la mujer. El punto de partida será cuando Nele comienza a coquetear con un desconocido en un app de citas. Esa persona resulta ser su media naranja reseca. ¿La solución? Acudir a un terapeuta y explorar alternativas para recuperar la pasión. El tono de humor recuerda al de Lena Dunham y Judd Apatow pero pasado por el filtro cantón. La pantalla por la que se emite la serie viene explorando las distintas vertientes de atracciones y coitos con documentales como The best day of my life y la serie indie The bisexual.