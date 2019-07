El gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló anunció este domingo que ya no aspirará a la reelección de su cargo el año próximo, luego del noveno día consecutivo de protestas en las calles exigiendo su renuncia. Tras fuertes denuncias de corrupción que salpicaban a su gobierno, se sumó la semana pasada una filtración de cientos de mensajes agresivos, sexistas y homofóbicos cruzados entre el propio Rosselló y su círculo íntimo en el servicio de mensajería Telegram.

"Los he escuchado y los escucho hoy", dijo a los ciudadanos en un video difundido por Facebook y otras redes sociales. "He cometido errores y me he disculpado. A pesar de todo, reconozco que disculparme no es suficiente. Ante este escenario, les anuncio que no iré a la reelección como gobernador en el próximo año", continuó el mandatario.

También sostuvo que dejará la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP). Rosselló, que aboga por la "estadidad" de Puerto Rico (que la isla se incorpore como un estado más a Estados Unidos), había anunciado en marzo que buscaría la reelección. Por último, reconoció que afrontará el juicio político que le formó el Parlamento.

Puerto Rico fue el escenario de protestas y disturbios desde que se filtró la semana pasada un chat en el que Rosselló y otros once hombres de su entorno cercano intercambiaban mensajes obscenos, homofóbicos y misóginos. Página/12 se refería días atrás a la filtración de estos mensajes.



En uno de esos chats, por ejemplo, uno de los colaboradores de Rosselló se mofaba de Ricky Martin por su condición sexual, que el cantante hizo pública en 2010. En otro, se burlaba de los cadáveres que se amontonaban en la morgue tras el huracán María, que dejó casi tres mil muertos según cifras oficiales.

Este domingo, cientos de personas volvieron a congregarse frente a La Fortaleza (la casa de gobierno puertorriqueña), repitiendo consignas como "No nos pararán" y levantando carteles que decían, entre otros mensajes, "Es demasiado el descaro, esto ha sido humillante".

La protesta del miércoles pasado, que según sus organizadores reunió a cientos de miles de personas y fue la más masiva, había sido liderada por los artistas Bad Bunny, Ricky Martin, René Pérez (ex integrante de Calle 13) y Benicio Del Toro. A la lista de celebridades que se solidarizan con las protestas se sumó este domingo el cantante Marc Anthony, quien se manifestó conmovido por la valentía del pueblo.

Ricardo Rosselló se convierte así en el primer gobernador de Puerto Rico en renunciar a darle continuidad a su mandato. La filtración de chats privados se suman al escándalo de corrupción que involucra a varios altos funcionarios en el desvío de al menos 15 millones de dólares federales de los aportes de Washington para la Educación y la Salud.

La presión social por el caso llevó a la destitución y arresto de seis ex funcionarios del gobierno y algunos contratistas de la consultora BDO que se habrían beneficiado de concesiones fraudulentas.

El propio presidente de Estados Unidos opinó duramente sobre la situación vía Twitter. "Muchas cosas malas están sucediendo en Puerto Rico. El gobernador está bajo asedio, la alcaldesa de San Juan es una persona despreciable e incompetente en la que no confiaría bajo ninguna circunstancia, y el Congreso de Estados Unidos dio tontamente 92 mil millones de dólares por alivio de huracanes, muchos de los cuales fueron despilfarrados o desperdiciados, para nunca ser vistos de nuevo", declaró.

A su vez, destacó que esta asistencia financiera a Puerto Rico duplica la cantidad de dinero otorgada conjuntamente a los estados sureños de Texas y Florida. "Conozco bien a la gente de Puerto Rico, y son geniales. ¡Pero gran parte de su liderazgo es corrupto, y están robando al Gobierno de EE.UU.!", había disparado en su serie de tweets.