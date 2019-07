El dólar cerró este jueves en 44,56 pesos y anotó un incremento de 51 centavos. Se trata del valor más elevado en las últimas cinco semanas. El riesgo país finalizó en 830 puntos, con un avance de 19 unidades en la jornada y de 46 puntos en la semana. La tasa de interés de Leliq terminó en 59,23 por ciento contra el 59,00 del miércoles. Economistas consultados por este diario aseguraron que la proximidad de los comicios, la menor liquidación del campo y la suma de informes negativos potenció el pesimismo de los inversores.

La incertidumbre financiera volvió a ser la principal tendencia del mercado porteño. Se combinaron la suba del dólar, el avance del riesgo país y el aumento de las tasas de interés de las Leliq. Los días hábiles que faltan para las elecciones PASO pueden contarse con los dedos de la mano y empezaron a generar un comportamiento repetido de los inversores: refugio en moneda extranjera para esperar el resultado de la contienda electoral.

“Los fondos están cambiando su portafolio (cartera de inversión) para empezar a dolarizarse. Faltan pocos días para las elecciones. El mercado se posiciona en moneda dura como refugio a la falta de certezas”, aseguró el economista de UMET, Arnaldo Bocco. Planteó que “el calor de la calle empieza a mostrar que la formula de la oposición es muy competitiva. Si el triunfo de la formula de la oposición resulta muy abultado, el movimiento cambiario será todavía mayor en los 2 meses siguientes hasta que se dispute la primera vuelta”.

La crítica respecto de la falta de pericia del equipo económica para manejar las presiones financieras llegó de todas partes y no sólo de economistas no oficialistas. Guillermo Calvo de la Universidad de Columbia fue uno de los más claros (ver aparte). Planteó que el mercado ya no cree en el programa macroeconómico. Estas declaraciones estuvieron en línea con informes de calificadoras de riesgo internacionales y grandes bancos de inversión.

En la agencia Bloomberg difundieron uno de los documentos más alarmantes. Posicionaron esta semana a la economía argentina como “la más vulnerable del mundo”. El país ocupa ahora un escalón por encima de Turquía. Moody’s mostró intranquilidad respecto del repago de deudas del sector público. “Podría ocurrir una presión fuerte en la posición de liquidez del Gobierno y aumentaría la posibilidad de una reestructuración de la deuda en los próximos 2 o 3 años”, dijo Gersan Zurita, vicepresidente de la calificadora de riesgo.

“La macroeconomía argentina tiene muchas fracturas y la respuesta de los inversores es la que indica el sentido común. Hacen el famoso wait and see. Esperar en dólares y ver para más adelante las opciones de inversión. Los fondos toman nota de los informes de las calificadoras y grandes bancos internacionales en los que se muestra la fragilidad local. El punto de los cinco factores de riesgo de Bloomberg es lapidario”, indicó Bocco. “Empieza a subir la tasa de interés, el tipo de cambio, el riesgo país. Se trata de un síntoma de debilidad. La situación es absolutamente incómoda en términos cambiarios”.