Golpes bajos

Vidal y el uso del cáncer en la campaña

Graciela Jacob es socióloga, médica máster en medicina paliativa; ex presidenta de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y ex directora del Instituto Nacional del Cáncer. En una sensible carta denuncia el uso político de programas de salud que "no son un invento de la actual gestión".