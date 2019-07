Los jugadores que integran las Selecciones masculina y femenina de voleibol se plantaron este lunes contra la Federación Argentina (FeVA) y exigieron cambios profundos en la conducción, bajo la amenaza de dejar de competir luego de los próximos dos torneos programados. Las Panteras y el conjunto masculino afrontarán en las próximas semanas el Panamericano y el Preolímpico, en busca de cumplir sus objetivos deportivos, pero bajo condiciones que los llevaron a unirse en los reclamos, con el apoyo de jugadores, equipos y la Asociación de Clubes (ACLAV).

Yamila Nizetich, Facundo Conte, Julieta Lazcano, Luciano De Cecco, Alexis González y Santiago Darraidou, en representación de la Asociación de Jugadores (JuAVA), resumieron los reclamos en dos puntos principales: el primero, que se deje sin efecto el incremento en los aranceles en los pases internacionales; el segundo, que se cancele la deuda de premios VNL 2018 que la FeVA tiene con las jugadoras de selección ( U$S 65.000).

Durante la conferencia de prensa en el Cenard, los integrantes de las selecciones repartieron un comunicado explicando sus reclamos. En cuanto a los aranceles fijados por la FeVA para los pases internacionales, los seleccionados los califican de "abusivos". "En muchos casos, y en especial tratándose de jugadoras, el arancel de transferencia FeVA alcanza el despropósito del 30% del total del contrato. Necesitaríamos en consecuencia que la decisión de incremento de aranceles resulte revisada y que se establezcan parámetros objetivos y razonables, sin agraviar los justos intereses de las jugadoras y jugadores", señalan.

En cuanto a los premios que reciben por participar en torneos internacionales con las selecciones, reclaman porque "actualmente, los premios FIVB a selecciones femeninas y masculinas no se encuentran siendo solventados en tiempo y forma. Es de destacar que a la selección femenina se le adeuda una importante cantidad de dinero que ya resulta insostenible (U$S 65.000 provenientes de premios VNL 2018)". Además de la deuda dejan constancia de las condiciones que entienden deberían garantizarse cuando se los convoca a competir. "Todos los jugadores citados a selecciones deberían contar con becas, cobertura médica y seguro médico; todas las delegaciones de selecciones deberían viajar con un médico, un kinesiólogo y un preparador físico (cosa que no siempre sucede). En síntesis, en las condiciones actuales debemos decir que las jugadoras y los jugadores de selección estamos desembolsando dinero propio para representar al país". Según denuncian, la situación que padecen se extiende a los staff de entrenadores, preparadores físicos y cuerpos médicos.

Otro punto sobre el que llaman la atención es la desigualdad de género. "Advertimos en la FeVA una marcada desigualdad de género que se verifica en el acuerdo de premios como así también en lo que hace a la organización, promoción y duración de la Liga femenina con relación a la masculina", advierten en el comunicado, el cual terminan reclamando "una FeVA con otra dirigencia", porque para propiciar el mayor desarrollo de nuestro deporte, necesitamos de otro tipo de federación".