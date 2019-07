Las concesionarias de autos cero kilómetro no tienen una postura unánime sobre el impacto del plan de subsidios a la compra de autos nuevos. Mientras en algunos casos aseguran que el plan ayudó a vender stocks, otros matizan ese resultado diciendo que hubo más consultas pero no ventas, mientras que también están los que dicen que los descuentos no llegan a compensar lo mala que es la actual situación económica. El abanico de opiniones recolectadas por este diario contrastan con el discurso eufórico de la cámara de concesionarios y de Adefa, que reúne a las terminales automotrices. En cambio, los autopartistas ven pasar las novedades por el costado y la producción local sigue con freno de mano.



“Hay más consultas que hace unos meses, aunque no se ve tanto cambio en la tendencia de ventas. Hay mucho recaudo en los clientes porque sienten que hay mucha incertidumbre económica”, explicaron a este diario desde una concesionaria porteña de Volkswagen. Desde un local de Renault comentaron que “hay cierta mejora pero tampoco demasiado. Por ahora son más consultas que otra cosa. Los descuentos son buenos pero el cliente viene con la idea de que no es buen momento para endeudarse”. “Todo sigue igual. El sueldo sigue igual, las ventas no se mueven”, indicaron desde una concesionaria Chevrolet.

Un vendedor de una concesionaria Ford en Caballito dijo que “subió la cantidad de consultas y también las ventas, especialmente de los modelos más económicos, por debajo de los 800 mil pesos, y al contado”. En tanto, en un local de venta de autos Peugeot aseguraron que “el plan ayudó bastante, hay más movimiento en nuestros principales productos, como el 208, el 308, la Partner y hasta el 2008”.

El plan de bonificaciones para la compra de autos cero kilómetro fue lanzado en junio, se prorrogó en julio y luego hasta finales de agosto. Contempla la aplicación de descuentos en la compra de autos nuevos que van de 50 mil a 80 mil pesos en el precio final por unidad gracias al aporte de un subsidio público junto a una rebaja aplicada por las terminales. Los patentamientos en junio, primer mes de vigencia del plan, mostraron una caída del 44,4 por ciento frente al mismo mes de 2018 y del 54,1 por ciento en relación a 2017. Frente a mayo hay una baja del 2,2 por ciento, aunque si se toma el promedio diario de patentamientos, esa comparación arroja una suba del 36,9 por ciento (junio tuvo 17 días hábiles frente a 22 días hábiles de mayo). Según Acara, en julio habría continuado la mejora de las ventas.

Si el plan tiene más o menos impacto en las ventas de concesionarias, en cambio no tracciona a la producción de autopartes locales, que es el segmento de la manufactura que más peso tiene en el empleo. La razón es que el subsidio aplica para todos los autos del mercado, por lo cual profundiza la tendencia existente: la preponderancia de los vehículos brasileños, que dominan el segmento de las unidades más chicas y por lo tanto “económicas” en relación a los autos medianos en los que se especializó la industria argentina.

Por ejemplo, el modelo más vendido (y más barato) de VW en el país es el Gol, que viene de Brasil. Por lo tanto, es el más estimulado por el plan oficial. El precio de lista del vehículo cero kilómetro ronda los 680 mil pesos y con el descuento baja hasta los 630 mil pesos. En el caso de Peugeot, el más vendido en general y también con los actuales descuentos es el 208, que proviene del país vecino. Su precio de lista no baja de los 705 mil pesos. En el caso de Ford, el auto más económico y más vendido es el KA, de origen Brasil, con precio de lista de 590 mil pesos. Por su parte, el Chevrolet Onix es el más vendido entre los modelos de la marca norteamericana y cuesta unos 450 mil pesos.

"El plan apunta a un segmento de autos mayormente importados. Mueve un poco el consumo para concesionarios y para las marcas, pero no es el perfil de vehículos que produce la industria nacional", explicó a este diario Raúl Amil, presidente de AFAC, entidad que agrupa a los autopartistas.