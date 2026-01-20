Omitir para ir al contenido principal
El documental revela cómo Hollywood contribuyó a los excesos y caídas de Charlie Sheen

Charlie Sheen y sus secretos más oscuros en documental explosivo de Netflix

La producción, dirigida por Andrew Renzi, no escatima en revelar episodios incómodos de su vida personal.

Charlie Sheen (Prensa)

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

Estiman que tiene más de 100 mil años

Encontraron un fósil de la Era del Hielo cerca de Miramar

Chris Pratt desafía expectativas con "Sin piedad", su interpretación más física hasta la fecha

El truco extremo de Chris Pratt: atarse en “Sin piedad” para máxima autenticidad

Un clásico del terror regresa a la gran pantalla con una adaptación fiel del aclamado “Silent Hill 2”

“Silent Hill”: el regreso de un icono del terror que redefine las adaptaciones de videojuegos

Real Madrid players attend a training session on the eve of the UEFA Champions League league phase day 7 football match between Real Madrid CF and AS Monaco at Real Madrid Sports City in Valdebebas, on the outskirts of Madrid, on January 19, 2026. (Photo by Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Este martes también juegan Inter-Arsenal y Sp. Lisboa-PSG

Real Madrid se juega el boleto a la próxima fase de la Champions League

A partir del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Pymes advierten por despidos

NEW YORK, NEW YORK - JANUARY 13: (L-R) Ben Affleck and Matt Damon attend Netflix's "The Rip" New York Premiere at Alice Tully Hall, Lincoln Center on January 13, 2026 in New York City. Cindy Ord/Getty Images/AFP (Photo by Cindy Ord / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ambos protagonizan "The Rip"

Matt Damon y Ben Affleck confirman un extraño pedido de Netflix para sus producciones

Represas en Santa Cruz

Con el ingreso de 136 millones de dólares desde China

Se reactivan las represas del sur

La agenda del Presidente

Javier Milei llegó a Davos: ¿habrá encuentro con Donald Trump?

Desde el entorno de Milei aseguraron que “el proyecto seguirá como está”

Carrera a febrero por la reforma

Por Melisa Molina

El ministerio entregó una lista donde decía que había hecho la verificación de la mitad de los comedores.

La inclusión social que pretenden excluir

Por Irina Hauser

Antes de las sesiones extraordinarias

Nuevas movilizaciones contra el Gobierno

El ajuste en las tarifas

Los nuevos requisitos para acceder a los subsidios de luz y gas

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el martes 20 de enero de 2026

CAF

Por US$ 400 millones

Nuevo crédito con la CAF

"Compartir mi experiencia podía ayudar a otros"

Lowrdez habló después de la denuncia por violencia de género a su expareja

Se investigan las causas de la tragedia

Choque de trenes en España: ya son 42 los muertos por el accidente

Investigación de la UNAHUR y el CONICET

Descubren una propiedad del cannabis que puede eliminar bacterias resistentes

Por Eduardo Diana

FOTO PRENSA BOCA boca ubeda

Con la victoria sobre Olimpia que marcó el fin de la pretemporada

Boca encara la recta final de cara a su debut en el Torneo Apertura

FOTO REDES SOCIALES bernardo romeo

"Surgió una posibilidad de afuera"

Bernardo Romeo habló de su salida de la AFA

FOTO AFP seleccion senegal marruecos alcanzapelotas toalla pelea

La curiosa pelea del arquero suplente con los alcanzapelotas marroquíes

Senegal y el secreto de su toalla mágica