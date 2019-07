El Gobierno salió a responderle al fiscal electoral Jorge Di Lello, quien debió advertirle al oficialismo que debe cumplir con la ley que plantea una veda electoral para la inauguración de obras en los 25 días previos al comicio. El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, negó que los distintos actos que hizo el presidente Mauricio Macri en la apertura de Parques Eolicos o en obras en rutas, con maquinaria pesada de fondo, constituyan una violación de la ley. Dijo que el Gobierno es "prudente y respetuoso de la veda electoral". Macri estará el jueves recorriendo obras en Jujuy, para mostrar que no hará caso a las advertencias del Poder Judicial.

Tras la reunión de gabinete tanto De Andreis como la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, respondieron preguntas de los periodistas. Cuando le preguntaron a De Andreis sobre las advertencias del Poder Judicial ante las abiertas violaciones de la veda electoral por parte de Macri, el secretario general de la Presidencia contestó: "Lo tenemos en cuenta. Somos prudentes y respetuosos del tema de la veda, por eso no realizamos inauguraciones ni anuncios en este momento". "Lo que estamos haciendo son recorridas por las distintas provincias", aseguró. Y dijo que se enmarcan en "la responsabilidad de seguir gobernando en el medio de la campaña". "Tenemos la decisión política de estar en el territorio. Lo seguimos haciendo, siempre con la prevención de no violar la veda", aseguró.

Lo que De Andreis no mencionó es que esas recorridas son por obras públicas en las que Macri da discursos pidiendo el voto de forma explícita rodeado de obreros y con maquinaria pesada de fondo. Es decir: no está el acto formal de la inauguración, pero sí toda la escenificación. Además, el mandatario estuvo en Olavarría, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal en la inauguración de un tramo de la ruta provincial 51. También en la puesta en marcha de un parque eólico de Pampa Energía en Bahía Blanca. En esa oportunidad, lo que argumentaron es que al ser una inauguración privada no violaba la ley. En rigor, es una adjudicación del Estado y estaría sometida a las mismas restricciones. Macri también estuvo en el lanzamiento de una nueva línea de producción en un parque industrial, en la inauguración de una bicisenda en San Luis, en obras de cloacas en Río Cuarto y recorriendo otras rutas provinciales de Córdoba.

Esto motivó que el fiscal electoral Di Lello emitiera una advertencia sobre la violación de la veda, que el Gobierno no piensa oir: el jueves Macri recorrerá obras en el aeropuerto Horacio Guzmán, en Perico, y la ruta nacional 34.

El fiscal advirtió que el Código Nacional Electoral prohíbe las inauguraciones en los 25 días anteriores a las elecciones. El artículo 64 del Código Electoral reza: "Durante la campaña electoral, la publicidad de los actos de gobierno no podrá contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio. Queda prohibido durante los veinticinco (25) días anteriores a la fecha fijada para la celebración de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas y la elección general la realización de actos inaugurales de obras públicas, el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y, en general, la realización de todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos".

Lo que la norma prevé es que ningún Gobierno use el dinero público para inducir el voto, dado que las obras se pagan con dinero de los contribuyentes. Otra cosa es mencionar los logros de la gestión en spots electorales o en discursos, que entra dentro de la disputa electoral, de la misma manera que la oposición puede criticarlos.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó el Servicio Cívico Voluntario al filo de la veda de anuncios y ayer continuó promocionándolo con la cantidad de primeros inscritos, lo que también podría incluirse dentro de las violaciones de la ley electoral.