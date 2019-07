La ministra de Seguridad Patricia Bullrich contó que habló con el humorista Juan Acosta , uno de los "intelectuales" que firmaron la solicitada a favor del Gobierno, luego de haber sido parado en la ruta por circular con las luces apagadas , sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y mientras hablaba por teléfono. Según contó la ministra, ella misma le transmitiría al ministro de Seguridad de la provincia, Cristian Ritondo, la preocupación del actor sobre los policías desafectados por haber recibido la coima.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde cuando Acosta viajaba en su auto por la ruta 2, desde Mar del Plata hacia la Ciudad de Buenos Aires. Estaba dando una entrevista a la FM Radio Cielo cuando policías de tránsito lo pararon por llevar las luces apagadas y conducir mientras hablaba por teléfono.

"Pará que tengo a la poli", se le escucha decir al humorista en medio del reportaje radial. El propio Acosta sintetizó después cómo fue el intercambio con los agentes. "Me dijeron: 'Mirá Juan, no tenés la VTV y venís con las luces apagadas, pero me hiciste reír tanto que esta vez te dejo pasar'. Entonces les di dos gambas para el café. Aclaro que no me mangaron sino que se los quise dar yo. Lo que pasa es que venía concentrado con ustedes y no me di cuenta", contó.

Luego de hacerse público el episodio, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense informaron que los efectivos fueron desplazados para ser investigados “por cohecho e incumplimiento de los deberos de funcionario público”.

Acosta insistió con hablar con la propia ministra de Seguridad de la Nación para justificar su accionar. Fue así como este martes, Bullrich reconoció que intercambió unos mensajes con el artista que apoya a Cambiemos.

“Dije que le iba a transmitir a Ritondo que él no quería que los policías sean echados… yo no tengo a cargo a los policías”, contó esta mañana Bullrich, al ser consultada por radio La Red. La ministra aclaró que ella se comunicó con el actor “porque estaba reclamando hablar conmigo”.

En el intercambio de mensajes, Bullrich le habría cuestionado, aunque suavemente, el hecho de coimear a los efectivos, frente a lo cual el actor negó que haya sido así. “Él me dijo: ‘no les di plata, les tiré en el piso, ellos no la agarraron, no la querían”, dijo la ministra, quien agregó que la preocupación de Acosta era que “no quería perjudicar a los policías” por lo episodio que se hizo público.