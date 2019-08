El presidente Mauricio Macri utilizó el helicóptero oficial para ir a una actividad de campaña en Belgrano. Según confirmaron fuentes tanto de la organización de Juntos por el Cambio como de la Rosada, el viaje fue pagado con dinero público y el frente electoral no hizo ningún gasto, como sí lo hace cuando Macri viaja en aviones o helicópteros privados. El secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, justificó el gasto público "por razones de seguridad". No dieron a conocer el monto.

Macri ya había utilizado el helicóptero oficial para ir a una peluquería en Córdoba , según recordó el senador peronista Carlos Caserio. Ayer el presidente volvió a utilizar la flota aérea para una recorrida de campaña. En su viaje desde la quinta de Olivos hasta la Rosada hizo una parada en Belgrano para participar de una "charla con vecinos". El periodista Lalo Zanoni publicó en un video en el que se ve un helicóptero estacionado en la cancha de rugby de Belgrano Atletic Club. Macri baja del helicóptero y se sube a una camioneta para ir a la actividad de campaña. El lugar donde aterrizó queda a menos de diez kilómetros de la Quinta de Olivos, una distancia perfectamente realizable en auto. El Presidente fue "de sorpresa" a la casa de "una vecina de Belgrano", como pudo verse en sus stories de Instagram y en las fotos que distribuyó el partido. Del encuentro también participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe, Diego Santilli.

El secretario general de la Presidencia confirmó el uso del helicóptero, pero lo justificó con motivos de seguridad presidencial: "Respecto a la mañana de hoy, en el trayecto de la Residencia de Olivos a Casa Rosada para realizar su tarea diaria al frente del Poder Ejecutivo, el Presidente bajó en el barrio de Belgrano a una charla con vecinos. Por recomendaciones de seguridad debe utilizar el medio más seguro para dicho trayecto", contó De Andreis. "El Presidente Macri en la campaña 2017, como varios sábados de los últimos años, utilizó aviones y helicópteros privados para sus actividades de campaña. Así lo hará en esta campaña también", aseguró, pese a que en este caso se trató del helicóptero oficial y no de uno privado.

En el entorno de De Andreis ratificaron que "no fue un vuelo privado, por lo que el costo especifico de esa parada no está desglosado del costo total que tiene el uso del helicóptero oficial". Este diario quiso saber cuál fue el monto que le costó al Estado ese viaje en particular para la campaña de Macri, pero desde la secretaría general de la Presidencia advirtieron que sólo entregarán esa información ante un pedido oficial de información pública. "Los costos varían. Dependen del mantenimiento, la nafta, y otros factores", indicaron.

En el comité de campaña de Juntos por el Cambio ratificaron que el costo del viaje no fue financiado por ese frente partidario, sino por el Estado: "Nosotros no pagamos el helicóptero oficial. De eso se encarga Presidencia. Solo intervenimos cuando son vuelos privados", explicó a este diario una fuente que maneja directamente las finanzas.

No es necesariamente este el caso en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, el protocolo de seguridad indica que el presidente de los Estados Unidos debe utilizar siempre las aeronaves oficiales cuando son actividades oficiales tanto como cuando hace campaña. En este último caso, el partido debe reembolsar al Estado por el equivalente a la tarifa que le hubiera costado el mismo viaje en una aerolínea comercial. Y en los casos en que se combinan actividades oficiales con proselitistas, se usa una fórmula para determinar cuánto debe pagar el partido, según el tiempo destinado a cada actividad. Pese a su alineamiento con los Estados Unidos, los viajes oficiales utilizados para la campaña en este caso son pagados cien por ciento por los contribuyentes.

Macri viene retorciendo algunas otras normas de la campaña, como la veda que estipula que no se pueden inaugurar obras en los 25 días previos a la elección. Por este motivo ya recibió una advertencia del fiscal electoral Jorge Di Lello, que el oficialismo eligió ignorar. De Andreis aseguró que lo que señalaba el fiscal no había ocurrido, No obstante, la semana pasada Macri violó la veda electoral al dar un discurso de campaña en la recorrida por las obras de la ruta nacional 19, en Arroyito, Córdoba . Además, el presidente recorrió en Olavarría un tramo de la ruta provincial 51, también estuvo en el lanzamiento de una nueva línea de producción en un parque industrial, en la inauguración de bicisendas en San Luis y en obras de cloacas en Río Cuarto. También en la inauguración de un parque eólico de Pampa Energía en Bahía Blanca. En ese último caso, argumentaron que era una inaguración privada, aunque se trata en verdad de una concesión del Estado. De Andreis dijo que Macri habló en todas estas oportunidades dado que recorre permanentemente las obras y no va a dejar de hacerlo en medio de su intento de reelección, por supuesto.