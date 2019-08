Clarissa de Clarissa Explains It All (Melissa Joan Hart). Una preadolescente enfrentaba los típicos problemas de su edad (escuela, amoríos, acné y un hermano pequeño) para que lo entendiera el resto. Punzante y exagerada como el color flúor que encandilaba su guardarropa noventoso. A posteriori, el creador de la serie editó una novela con la joven en sus años universitarios, y ahora quiere relanzar la ficción con la protagonista en su rol de madre. Porque si hay algo que un sabelotodo no sabe es cuando detenerse.