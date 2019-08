Mariana Gómez, la joven condenada a un año de prisión por besar a su esposa Rocío Girat en la estación Constitución en 2017, presentó hoy un recurso de apelación contra el fallo de la jueza Marta Yungano, que incluye también un pedido de destitución de la magistrada por una serie de inconsistencias en la sentencia dictada el 28 de junio pasado. La presentación judicial en Tribunal en lo oral y correccional nª 26 estuvo acompañada por una masiva movilización desde Paraguay al 1536 hacia Tribunales de la recién conformada “Coordinadora por la absolución de Marian” contra “el fallo lesbo odiante” de Yungano.

“Vinimos con la consigna de absolución para Marian pero también de destitución de la jueza, para que se conozca quién es esta mujer. El mismo día que a Marian la condena absolvió a un pedófilo por abusar de su hijo de ocho años. La lista de fallos similares es muy larga. Esta mujer falla como piensa. No puede estar en ese lugar y este fallo no puede quedar como precedente”, subrayó a Página/12 Rocío Girat, desde las puertas del Tribunal.

El documento presentado reclama la inmediata absolución de Mariana por considerar que en el fallo emitido por la jueza en el Día Internacional del Orgullo hay una "arbitraria y prejuiciosa valoración de la prueba", según explicó a este diario el abogado de Mariana Lisandro Teszkiewicz. El texto del escrito fue respaldado por siete amicus curiae, movimientos en defensa de los derechos LGTBI como 100 por ciento Diversidad y Asociación de Pensamiento Penal, entre otras.

Mariana fue condenada por el “delito de resistencia a la autoridad en concurso real con el de lesiones graves”, un fallo que de acuerdo a la defensa no tuvo en cuenta las agresiones sufridas por Mariana y su esposa aquella tarde, por parte de los oficiales Rojo y Villareal.

El 2 de octubre de 2017 pasado el mediodía, Gómez y Girat estaban bajo el domo que se encuentra frente a la estación de trenes de Constitución. Estaban fumando allí, hasta que un empleado de Metrovías se acercó a Gómez para decirle que apagara el cigarrillo. Al poco tiempo llegaron Rojo y Villareal, quienes forcejearon para llevarla detenida, de acuerdo al relato de la acusada. El oficial llamó por handy a una compañera y, en medio del forcejeo, “Rojo me tuerce el brazo y me tira para atrás”, por lo que Gómez agarró del pelo a Villarreal “para no caer”, de acuerdo a los testimonios judiciales. Los dos agentes la redujeron, la esposaron y la trasladaron a la estación policial que está en la estación Boedo de la línea E. A las pocas horas la liberaron.



Hace una semana, se conformó la Coordinadora que nuclea organizaciones de lesbianas, lgbtiq, feministas, movimientos sociales, asambleas populares, redes de contención a víctimas de abuso, partidos de izquierda y personas autoconvocadas. Hoy fue su primera acción conjunta en repudio a la condena contra Marian, que ellas definen como “una decisión arbitraria y un claro avance de las políticas de adoctrinamiento de todo un sistema patriarcal decidido a adoctrinar al colectivo LGBTIQ+, y al movimiento de mujeres en su totalidad”.