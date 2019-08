Los representantes de las cámaras que agrupan a los prestadores de diálisis llegaron a un acuerdo con el Pami respecto del valor de los aranceles y levantaron la medida de no admitir pacientes nuevos enviados por esa obra social a partir del lunes 5. Aunque el tema con el Pami se solucionó y los prestadores se manifestaron "muy conformes" con el acuerdo al que llegaron, el panorama para los pacientes de diálisis está lejos de haberse aclarado, ya que los prestadores explicaron que subsiste un problema similar con Incluir Salud, un programa de cobertura médica para personas que son beneficiarios de una pensión no contributiva o de una pensión graciable.

Desde la Asociación Regional de Diálisis y Trasplante Renal de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, su presidente, el doctor Alfredo Casaliba, le contó a Página/12: "Estamos muy conformes con este acuerdo, pero no había necesidad de llegar a este punto. Si pudieron arreglar en dos días, ¿por qué no hicieron propuestas razonables antes?".

--¿A qué acuerdo llegaron?

--Va a haber aumentos en forma escalonada, con un aumento del 30% ahora en agosto y después se suma la paritaria.

De esta manera, el Pami empezará a pagar 4100 pesos por cada sesión de diálisis, que está cotizada en 4500. Si bien sigue habiendo un desfase, antes de este acuerdo la obra social de los jubilados pagaba 3100 por cada tratamiento.

--Esta recomposición nos va a permitir saldar deudas. La mayoría de los centros está tapado de deudas, le debe a todo el mundo: créditos bancarios, impuestos, cargas sociales, proveedores... Todavía no va a entrar plata y quedarse en los centros, pero está bien.

--¿Y qué pasa con Incluir Salud?

--Es una situación similar a la que teníamos con el Pami. Incluir Salud es un programa federal. Entre el Pami e Incluir Salud reúnen aproximadamente el 70% de los pacientes de la provincia de Buenos Aires. Los prestadores de la provincia estábamos en una situación absolutamente insostenible: el Pami pagaba una miseria y tarde e Incluir Salud hacía lo mismo. Pagó parte de enero, la mitad de febrero y buena parte, pero no todo, de marzo. ¡Estamos en agosto! Con la tremenda inflación que tenemos y lo que aumentó el dolar, no hay forma de que los centros puedan seguir.

--¿Cerraron muchos centros en la provincia?

--Sí y eso genera un problema enorme. Por empezar, no es fácil instalar un centro de diálisis, no es fácil tampoco reponer el personal, que es altamente especializado. Y para colmo, nosotros debemos hacernos cargo del traslado de los pacientes. Al principio eso no formaba parte de las prestaciones, ahora sí. Con el aumento del costo de los combustibles, es una erogación tremenda. Y si le sumamos que pagan con tanto atraso, es tremendo. Porque nos pagan con cinco, seis, siete meses de atraso. Con esta inflación, los pagos coinciden con las cifras nominales, pero no es lo mismo cobrar en agosto que en enero.

--¿Y de quién dependen los pagos de Incluir Salud?

--De la provincia, son fondos que tiene que girar el gobierno de la provincia. El programa es federal, pero lo descentralizaron, así que cada provincia lo maneja. En Buenos Aires, que es el área que corresponde a la asociación de la que formo parte, Incluir Salud está pagando muy mal.

Como conclusión, el titular de la ADR manifestó: "El acuerdo con el Pami es un paso adelante. Ahora, en las próximas reuniones, hay que ir resolviendo todas las otras cuestiones. Estamos sin convenio con el Pami desde junio de 2017, porque dejaron sin efecto el que teníamos desde 2015. Alrededor de octubre del 17 propusieron un convenio que no aceptó ninguna de las cámaras (era ridículo, francamente). Entonces hay cuestiones médicas y administrativas para acomodar. Lo ideal sería fijar pautas objetivas para modificar los valores de las prestaciones (inflación, dólar, tarifas) y cumplirlo. Queremos poder brindar el servicio que nuestros pacientes se merecen. Y para eso es necesario que tanto Pami como Incluir Salud entiendan que esto no es un capricho y que deben cumplir con sus obligaciones".

