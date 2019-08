El domingo próximo, Alberto Fernández va votar en la Universidad Católica Argentina (UCA) probablemente a las 9 y, con toda certeza, por su candidatura. Ayer comenzó, con su visita a Zárate, el último tramo de la campaña destinada a convencer a la mayor parte de los argentinos de que haga lo mismo para que el Frente de Todos le gane al presidente Mauricio Macri en las PASO. Página/12 acompañó al candidato a presidente del Frente de Todos en la primera parada de la caravana en auto cuyo destino final será la ciudad de Rosario, donde a las 17.15 se realizará el acto de cierre de campaña en el Monumento a la Bandera. Los oradores serán él y su compañera de fórmula, la senadora Cristina Kirchner, y está confirmada la presencia de otros candidatos como Sergio Massa, además de gobernadores, gobernadores electos y autoridades partidarias. Entre charlas, fotos con los puesteros de una feria que vende alimentos a precios populares y conversaciones con alumnos del centro de gestión del municipio, Fernández reiteró que “no se sabía cuál era la capacidad de gobernar de Macri y cuatro años después vimos que deja a la Argentina en un estado calamitoso” , convocó al campo a sumarse al proyecto para “dar vuelta” la página de la resolución 125 y sostuvo que “el problema de la Argentina no es el sueldo de los que trabajan, sino que todo se volvió caro”.

El día arrancó muy temprano. Fernández y sus colaboradores salieron a las 8.30 de Puerto Madero, la casa del precandidato a presidente, que esta vez no manejó su propio auto porque para la ocasión hizo falta una combi. Pero dejó la tarea en manos de una persona de su máxima confianza: Daniel, que lo conoce desde hace 18 años. Así definió Daniel su estilo de manejo: “conduzco normal, seguro y siempre llego a destino”. El auto lo dejó en manos de Daniel y a Dylan, uno de los el perros más famosos del país, a cargo de Fabiola Yañez, su pareja. Cuestiones que hay que delegar si se quiere presidir la Argentina.

En Zárate, el candidato se reunió con el intendente Osvaldo Cáffaro, que compite por gobernar otro período el municipio, y a la salida del encuentro recorrió la feria Precios Populares, un encuentro en el que los productores de diferentes alimentos se reúnen tres veces por semana para ofrecer productos más baratos. “Un litro de aceite, tomate, un paquete de fideos, un kilo de arroz, medio kilo de polenta y media docena de huevos, todo a 200 pesos” se sorprendió Fernández cuando vio una de las ofertas. Y agregó: “eso es lo que yo digo de cómo se concentran los precios que se pagan después en Buenos Aires, está muy bien lo que están haciendo”. Y un puestero subrayó que esperan que estén más baratos aún cuando deje de gobernar Mauricio Macri. En el stand de venta de carne, Fernández preguntó si un corte que vio era “corte inglés” y acertó porque es uno de sus preferidos. En el de pescado, consultó si lo que le estaban mostrando era brótola y el vendedor le dijo que era pescadilla. En el puesto de venta de pan le quedó claro que se puede conseguir un kilo a 65 pesos si no hay intermediación y en un momento quiso cortar la recorrida porque se definió como “un pésimo invitado, vengo a molestar y no compro nada”. Lo cierto es que Fernández parecía una estrella de rock más que un precandidato a presidente. Un hombre le llevó a su perra para sacarse una foto y la presentó como “la novia de Dylan”. La foto se hizo, pero respecto del futuro amoroso, Fernández opuso que “es muy chiquita”. Una mujer le deseó que “Dios” lo ayude y él contestó “ayúdenme ustedes”.

Después de la recorrida por la feria, el intendente Cáffaro y Fernández fueron al Centro de Gestión del Conocimiento, una institución educativa en la que 800 alumnos estudian de manera gratuita 19 carreras universitarias gracias a un convenio que la institución tiene con otras casas de Altos Estudios. Allí, charló con un grupo de estudiantes y escuchó la propuesta de crear una universidad propia en Zárate. “Mi problema no es que me propongan abrir una universidad, sino que me propongan cerrarla. Celebro la creación de la Universidad de Zárate. Nosotros necesitamos acercar la universidad a la gente. El 90 por ciento de los alumnos que estudian en las universidades públicas del GBA son primera generación de estudiantes universitarios en sus familias”, dijo. Al final del encuentro, una joven se le acercó y le recordó que había sido alumna suya, que se graduó con honores y le pidió una foto. Más y más fotos y la despedida de Zárate para partir rumbo a San Nicolás. PáginaI12 le pudo preguntar cómo se sentía en este último tramo de la campaña hacia las PASO. “Estoy chocho, feliz, más vital que nunca. Son ustedes los que dicen otras cosas”, dijo, en referencia a algunos periodistas que llegaron a instalar el rumor de que tiene problemas de salud. En San Nicolás, siguieron las actividades, las fotos y las charlas con la gente. “Voy a dedicarme a resolver los problemas. Quiero poner en marcha la obra pública. El problema de la Argentina no es el sueldo de los que trabajan, sino que todo se volvió caro porque se achicó la economía. La solución es volver a recuperar el crecimiento. Ya viví esta Argentina en el pasado, creamos millones de puestos de trabajo con las mismas leyes laborales”, dijo Fernández. Y convocó al campo a sumarse al proyecto del Frente de Todos: “Yo los convoco directamente. Los conflictos ya pasaron. El responsable de la resolución 125 (Martín Lousteau) es candidato de Cambiemos. Debemos dar vuelta esa página. Hay una etapa nueva que se inicia para construir un país nuevo porque el actual es muy injusto y desigual”, dijo. Después de un día intenso, él y su equipo pasaron la noche en Rosario, para amanecer en la ciudad donde esta tarde tendrá lugar el cierre nacional de la campaña.