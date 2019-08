El Standard Bank Group vendió la participación minoritaria que conservaba desde 2011 en el ICBC Argentina, según confirmó en una nota enviada al Nasdaq. La venta del 20 por ciento de las acciones con que participaba en el ICBC, por un monto de 181 millones de dólares, se inscribe en la estrategia del Standard de centrar sus operaciones en el continente africano, de donde es originario el grupo. De este modo, el ICBC pasará a controlar la totalidad de las acciones de su filial argentina. La venta se resolvió ahora porque cuando en 2011 el ICBC se quedó con la mayoría accionaria del Standard en la Argentina rubricó un acuerdo con el Standard que estipulaba como plazo hasta el 30 noviembre de este año para poder ejercer una opción de venta del resto del paquete al precio que finalmente se realizó la operación.

En medio del acercamiento geopolítico de la Argentina y China tuvo lugar el desembarco del gigante financiero asiático al país con la adquisición del 80 por ciento de las operaciones del Standard Bank por un monto de 600 millones de dólares, que incluyó quedarse con las 99 sucursales, los 3248 empleados y los 911.000 clientes del grupo sudafricano. En 2007, el Standard Bank había comprado el BankBoston, pero cuatro años después decidió emprender su retiro, por entonces parcial.

El ingreso del banco chino fue aprobado por el Banco Central y Defensa de la Competencia, con la única condición de que la nueva dirección se mantuviese en manos de gerentes locales. En 2013 las ex sucursales de Standard Bank comenzaron a cambiar su fisionomía para tomar la actual de ICBC y se enfocó en el segmento ABC1 y pequeñas y medianas empresas.

Cuando desembarcó, el ICBC le compró el 55 por ciento del banco al Standard Bank Group y un 25 por ciento restante a las grupos Werthein y Sielecki. Dentro de su estrategia, según comunicó en su momento el ICBC, era el apoyo a empresas de China o firmas con intereses en ese país. “Aspiramos a que el banco sea un canal para las inversiones de origen chino y para el comercio bilateral, a través del China Desk que hemos creado con ese fin”, comunicó la entidad. Sin embargo, la crisis económica de los últimos años y el acercamiento del Gobierno a Estados Unidos complotó contra ese objetivo de integración para ambos países.

El Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) es el banco comercial más grande en capitalización de su país y sexto a nivel mundial, según la revista británica The Banker. Agrupa 4,4 millones de clientes corporativos y 292 millones de clientes individuales. En Argentina es el décimo banco por activos, con 198.272 millones de pesos y depósitos por 127.815 millones. De acuerdo con información del BCRA, tiene más de un millón de cajas de ahorro, 1.828.235 tarjetas de crédito emitidas y unas 120 sucursales en todo el país.

Por su parte, el Standard es el mayor prestamista de África y asegura que el ICBC Argentina tuvo “un buen desempeño”. “Argentina permanece fuera de la estrategia para el grupo como una geografía y hay poca superposición. Standard Bank Group considera que una salida de su inversión en ICBC Argentina para realizar capital para reinvertir en su estrategia africana es apropiada”, comunicó la entidad.

La operación le reportará una ganancia de 40 millones de dólares por la diferencia entre el valor que estaba anotadas esas acciones y lo que termina pagando. El precio de ejercicio de la opción de venta es de 180,8 millones de dólares. La diferencia entre el precio de disposición neto de impuestos y el valor en libros del grupo en ICBC Argentina se reconocería como una ganancia, fuera de las ganancias generales, dijo Standard Bank en una nota al Nasdaq.