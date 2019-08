"Salieron varios tuits publicados por bots sin seguidores que replican nuestro #YoVotoMM. No los publicamos nosotros y no sabemos quién fue. Pero seguro fue alguien a quien le molesta el apoyo genuino de los argentinos a Mauricio", aseguraron ayer desde Juntos por el Cambio, luego de que cientos de cuentas falsas se sumaran con un dudoso castellano a la iniciativa de apoyo virtual a la reelección de Mauricio Macri.

Desde la propia cuenta oficial de Twitter, la alianza oficialista intentó despegarse de la bizarra situación que afectó el cierre de campaña del macrismo en las redes sociales: "Como ya dijimos muchas veces, no tenemos trolls ni bots. No creemos en esas herramientas. Sólo creemos en las conversaciones genuinas. Eso molesta a los acostumbrados a la manipulación y el engaño. Tanto que alguno quiso arruinar nuestra movida de hoy. No pudo".