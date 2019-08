El que se sienta libre de cábalas que tire la primera piedra. No es el caso de Alberto Fernández, que ayer eligió para su primer almuerzo del primer día de veda electoral juntarse con un viejo amigo en Teatriz, el restaurante de Recoleta en el que conoció a Néstor Kirchner. El precandidato a presidente del Frente de Todos tuvo un día intenso que incluyó una reunión en el Instituto Patria con Cristina Fernández de Kirchner para ultimar los detalles de la agenda de cara a la PASO del domingo y mucha actividad en su oficina de la calle México. Allí tuvo distintos encuentros y siguió con atención las noticias relativas a la cuestionada empresa Smartmatic, a cargo, a pesar de los cuestionamientos judiciales de la oposición, de parte del proceso del escrutinio provisorio. Hoy, Fernández va a cenar con su amigo Litto Nebbia y al mediodía va a compartir un asado con los miembros del grupo Callao.

El primer día en Buenos Aires de Fernández después de la intensa actividad del cierre de campaña, que empezó el martes en Zárate y terminó el jueves en Córdoba, comenzó temprano: desayunó a las 8 café con leche con medialunas, recibió al paseador de su perro Dylan y alrededor de las 11 llegó a su oficina, donde tuvo reuniones hasta la hora del almuerzo cabulero en Teatriz. Después de comer, siguió con reuniones en su oficina de la calle Callao hasta que a la tarde fue al Instituto Patria a encontrarse con la ex presidenta para repasar detalles de cara al domingo. Por la noche, la ex presidenta voló a Santa Cruz, donde se quedará hasta el lunes porque no consiguió vuelo para el día del comicio, teniendo en cuenta que va a votar a las 12 del mediodía en la escuela Luis Piedrabuena de Río Gallegos. Ese día y a pesar de la distancia física, los teléfonos de la precandidata a vicepresidenta del Frente de Todos van a arder por obvias razones.

La noche de Alberto Fernández fue hogareña: la pasó en su casa junto a su pareja Fabiola Yáñez después de haber pasado varios días fuera de la ciudad. El precandidato a presidente está contento porque maneja datos que le dejan muy bien posicionado para de cara a las elecciones. Además, recibió el llamado de varios músicos que lo respaldaron, entre ellos, Gustavo Santaolalla e Iván Noble. Este último se ofreció a componerle un tema para la campaña.

Para hoy, el precandidato a presidente del Frente de Todos programó un asado al mediodía con los miembros del grupo Callao y para la última noche antes del gran día eligió cenar con su amigo Litto Nebbia. Va a aprovechar la ocasión para pedirle algunos ejercicios para evitar el desgaste de las cuerdas vocales que a veces siente cuando canta. El domingo, Fernández va a votar a las 9.30 en la mesa 68 de la Universidad Católica Argentina (UCA) de Puerto Madero y después va a pasar la tarde en su casa hasta que llegue la hora de ir al comando de campaña del Frente de Todos en el recientemente inaugurado Complejo Cultural “C” de Chacarita, donde el lunes compartió un acto con el precandidato a jefe de Gobierno porteño del espacio, Matías Lammens.

El presidente de San Lorenzo, por su parte, aprovechó el primer día de veda para presentar a los hermanos Oscar y Angel Romero, dos jugadores paraguayos que llegaron al club. Después, trabajó en su empresa , la distribuidora de bebidas Ñuke Mapu y pasó el resto de la tarde trabajando con sus equipos y pendiente de la fiscalización en el distrito. Terminó el día con una cena con todos los precandidatos del Frente de Todos del distrito en el que pretende desbancar a Horacio Rodríguez Larreta. Hoy estará con su familia, pasará tiempo en su empresa y se reunirá nuevamente con su equipo de campaña. El domingo, va a votar a las 10.30 en la escuela Vicente Fidel López, de Santa Fe 5039.

Axel Kicillof dedicó el primer día de veda a reunirse con su equipo, llamar a intendentes y candidatos y hablar con los integrantes de la fórmula presidencial. Hoy, el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos dedicará el día cien por ciento a estar con su familia y el domingo va a votar a las 11:30 en la escuela EP Nª 10/ES Nª20 de Pilar.