Con el arbitraje de la francesa Stéphanie Frappart, Liverpool y Chelsea disputarán este miércoles, desde las 16, la Supercopa de Europa en Estambul, Turquía. "No hay mucha diferencia, el fútbol es el mismo. Son los equipos los que juegan distinto, pero es el mismo juego para hombres y mujeres, y para mí como árbitro es lo mismo", opinó la jueza durante la previa del enfrentamiento entre los ganadores de la Champions y la Europa League.

"No tenemos miedo a este partido, estamos siempre preparados para cualquier encuentro", agregó la francesa, quien desde abril dirige en la Ligue 01 masculina de su país y que, en Turquía, será acompañada por la irlandesa Michelle O'Neill, la italiana Manuela Nicolosi (juezas de línea) y el turco Cüneyt Çakir (cuarto árbitro).

Esta edición de la Supercopa dará continuidad a la hegemonía inglesa en territorio europeo, ya que durante la temporada pasada, sólo equipos británicos llegaron a la definición de los torneos más importantes (Liverpool venció 2-0 al Tottenham de Mauricio Pochettino en la Champions; mientras que Chelsea goleó 4-1 a Arsenal, en la Europa League).

En el inicio de la Premier League, el elenco rojo del alemán Jürgen Klopp no tuvo problemas para imponerse por 4-1 a Norwich City aunque sufrió la baja del arquero brasileño Alisson, quien será reemplazado por el español Adrián San Miguel, recientemente incorporado como libre desde West Ham. "Ganar la Supercopa es la prueba última. Si pasas por alto este partido quiere decir que no has ganado la final (de Champions). Es un gran partido. Seguimos con hambre. Es muy importante", aseguró Klopp en la previa.

Por su parte, los renovados azules, dirigidos por el debutante Frank Lampard, fueron vapuleados por 4-0 en casa de Manchester United. El club londinense afronta una reconstrucción tras las salidas durante el receso del belga Eden Hazard (Real Madrid), los defensores David Luiz (Arsenal) y Gary Cahill (Crystal Palace), y del entrenador Maurizio Sarri (Juventus). Aunque le pesa una sanción de la FIFA que no lo deja incorporar jugadores, Chelsea contará entre sus filas con el extremo estadounidense Christian Pulisic, quien viene de jugar en Borussia Dortmund y, con 20 años, es el gran crédito azul para esta nueva temporada.

LIVERPOOL: Adrián San Miguel; Alexander-Arnold, Van Dijk, Matip, Robertson; Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané. DT: Klopp.

CHELSEA: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, Alonso o Emerson; Jorginho, Kanté, Barkley; Pedro, Pulisic, Giroud. DT: Lampard.

Estadio: Besiktas Park (Estambul, Turquía). Arbitra: Stéphanie Frappart (Francia). Hora: 16.00. TV: ESPN y Fox Sports.