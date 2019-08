*) Ricky Rikon: Beatriz Sarlo @Beatriz_Sarlo

Además de por ser el peor presidente de la Argentina moderna, Macri será recordado por ser el Pierre Menard de Ricky Ricon en clave patética, neoliberal, populista y desesperada al mismo tiempo.

Vergüenza ajena y horror.

*) Estoy en uno de esos días: Rmualda con todis @soy_rosaura

Imaginate si CFK se hubiera mandado un cagadón semejante después de la muerte de Néstor y dijera que "perdón, pero acabo de enviudar, tomá dos mil pesitos". LA ENCERRABAN EN EL MOYANO.

*) Dijo que los que no lo votaron tienen la culpa, subió el dólar y pidió perdón: Sol Monteraux

@monteraux

-te amo

-quiero pedirte perdón por lo del lunes. estaba triste y sin dormir

-te odio

*) CEO: Graciana Peñafort @gracepenafort

¿Qué es Macri? Es el tipo que te desprecia y maltrata hasta que necesita algo de vos. Entonces te llama para pedirte ayuda y ni siquiera es capaz de felicitarte por un éxito reciente y público.

*) Pochoclo electoral: Paulina Olivera🇦🇷 @oliverapaulina

Macri es como Cablevisión que, cuando le querés dar de baja, empieza a ofrecerte promociones de mierda.

*) Dejen al hije tranquile:

@dyhzyx

Mucho love is love pero no me dejan de romper con si soy heterosexual o gay. ¿Tanto morbo tienen? La sexualidad no es binaria, no es negro o blanco, cortenlá manga de pajerxs.

*) Sin mujeres no hay debate: Victoria De Masi @videmasi

El último debate presidencial fue moderado por Luis Novaresio, Marcelo Bonelli y Rodolfo Barilli. Ojalá este año piensen en una periodista mujer, que no venga exclusivamente de la tevé y que, sobre todo, no le imposte ese drama al que nos expusieron la última vez.

*) Voto extorsionado: Noe Barral Grigera @nbg__

Me cuentan delegados de ATE que, en algunas dependencias del GCBA, los responsables de área están preguntándoles a los trabajadores por quién votaron y si no tienen miedo de perder el laburo. Espero que sea sólo que están sin dormir y no que están presionando a los laburantes.

*) Vibrante: Freyja @laspornografas

Prefiero un consolador a un pelotudo.