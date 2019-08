BRASIL



Marcha de mujeres por la Amazonia

En Brasil se realizó una multitudinaria marcha de mujeres indígenas contra la política de Jair Bolsonaro en la Amazonia. “Es momento de gritar socorro”, le dijo Tamikua Faustino, de la etnia Pataxó, a The Associated Press. Bolsonaro transfirió por decreto la responsabilidad de delimitar las tierras del Ministerio de Justicia al de Agricultura, una medida que activistas interpretaron como una luz verde para el agronegocio y la explotación minera que afecta la protección de los pueblos originarios. Además, trasladó la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) al Ministerio de la Familia, Mujer y Derechos Humanos, comandada por una pastora evangélica conservadora. Un fallo de la Corte lo hizo dar marcha atrás pero la amenaza continúa.

ESTADOS UNIDOS

Suspenden funciones de Plácido Domingo por acoso

Una investigación periodística recopiló nueve testimonios de mujeres (ocho cantantes y una bailarina) que fueron acosadas, abusadas, incomodadas o intimidadas por el cantante Plácido Domingo. En Filadelfia y San Francisco ya cancelaron actuaciones del tenor. La agencia AP realizó la investigación que incluyó el chequeo con otras fuentes que vieron situaciones de incomodidad de las trabajadoras que se veían presionadas a aceptar citas, tocamientos o insinuaciones por el miedo a perder el trabajo. La mezzosoprano Patricia Wulf dice que Plácido Domingo le preguntaba todas las noches si ella se tenía que ir a su casa; y que trabajar con él, en la Ópera de Washington, fue una pesadilla.

MEXICO

Protestas por violación policial

En México se produjeron protestas por la violación de una menor por parte de cuatro policías. “Exigir justicia no es una provocación”, se titula la nota de Samantta Hernández Escobar, en Gatopardo, después que se intentó demonizar a las marchas contra la violencia de género que se realizaron el lunes 12 de agosto. La policía dijo que si la chica no los identificaba ellos podían seguir en sus cargos. Mientras que la adolescente de 17 años abandonó la causa cuando descubrió que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México había filtrado sus datos personales. “No me violes”, “Machete al machismo”, “En México los violadores portan uniforme”, eran algunos de los carteles que portaban las manifestantes.