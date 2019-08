"No tengo muchos puntos de acuerdo con el Presidente, quizá el único, ahora, es que esta realidad no siga lastimando a los argentinos", evaluó el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, sobre la charla de 15 minutos, "franca y cordial", que mantuvo este mediodía con Mauricio Macri, tras los aplastantes resultados de las PASO, durante la cual le pidió que "prime la condición de Presidente sobre la de candidato".

El candidato del Frente Todos evaluó la "compleja" situación en la que está Macri entre el rol de presidente y la campaña electoral y señaló que le pidió que prime la primera de las condiciones. "Las medidas que ha resuelto hoy tienen que ver más con la necesidad de mostrar en campaña lo que no hizo antes y el contexto en el que lo hace es muy riesgoso ", analizó Fernández.



El postulante, que cosechó 47,65 por ciento de los votos en las PASO, sostuvo que prefiere "no mirar para atrás para no seguir encontrando diferencias", en referencia a las declaraciones de Macri en la conferencia del lunes pasado , en las que culpó al kirchnerismo por la nueva corrida cambiaria.

Sin embargo, Fernández pidió "que todos los que vociferaron que nosotros éramos Venezuela se desdigan, porque ellos fueron los que generaron este caos en el mercado internacional".

"¿Qué tengo que ver yo con todo lo que estuvieron diciendo? Ellos sembraron las dudas", insistió el candidato del Frente de Todos y resaltó: "En los últimos 130 años del país hubo solo 5 años consecutivos de superávit fiscal, fueron mis años. Solo 5 años de superávit comercial, fueron mis años. En esos años salimos del default y pagamos la deuda".

"Todos queremos que la economía se estabilice. Es parte de la lógica política que debatamos cómo tiene que ser el país. Nosotros entendemos que la gente respaldó nuestra propuesta porque queremos defender a la población, lo que no supone riesgos de caer en default, no pagar la deuda o no cumplir los compromisos asumidos", continuó el postulante del Frente Todos desarmando la campaña del miedo macrista.



El llamado

Fernández contó que el presidente lo llamó por la mañana, pero no pudo atenderlo porque "estaba dando clases en la universidad", por lo que la esperada comunicación se concretó finalmente al mediodía. "Hemos podido romper una barrera que es la de hablar", valoró el candidato y señaló que estará dispuesto a que Macri "llame las veces que quiera".

"No hace falta que nos veamos, si que tengamos un diálogo franco y abierto permanente para ayudarnos. Él es el presidente, tengo toda la vocación de hablar y superar el trance, pero no puedo hacer nada", señaló el ganador de las PASO e insistió que es Macri quien tiene "los resortes" del país para mejorar la economía.

De todas formas, el candidato del peronismo indicó que "le plantee lo que creo que es bueno para la Argentina y que va a ayudar a su gobierno", aunque reconoció: "Macri y nosotros representamos cosas diferentes, tenemos miradas distintas del país, me resulta difícil avalar sus políticas, pero fue una buena forma de llevar tranquilidad".



Los anuncios



"Las medidas que tomó esta mañana promueven el consumo, que no están mal, pero en el contexto que se toman pueden ser riesgosas. Quiero que salgan bien. Tiene poco sentido que marque diferencias", se limitó a evaluar Fernández los anuncios hechos esta mañana por Macri.

Poco después, ante la consulta de qué decirles a los trabajadores informales y jubilados que no fueron tenidos en cuenta en las medidas económicas post PASO, el candidato les prometió: "Hay que decirles que esperen que el gobierno cambie y se va a ocupar de ellos".

Si bien no profundizó en el contenido de los anuncios, Fernández consideró que Macri se encuentra en una situación "compleja", entre su rol de presidente y de candidato. "Le pido que prime la condición de presidente, lo que ha resuelto esta mañana tiene que ver con la necesidad de mostrar, en campaña, lo que no hizo antes".



Traspaso de Gobierno

"Al 10 de diciembre hay que llegar, es la fecha del traspaso. Hay que ayudar al presidente a llevar adelante esta transición. Hay que trabajar para que no nos hagan más esa pregunta", cerró Fernández la puerta a un pedido por parte del peronismo de adelantar las elecciones y expresó su deseo para las próximos meses: "Quisiera que la economía se ordene, ellos sembraron dudas inexplicables. Que se den cuenta el efecto negativo que causaron en la economía argentina".